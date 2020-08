Detienen a una mujer al grito de 'habeas corpus' por no querer llevar mascarilla

El pasado miércoles, la Policía Local de Mérida detuvo a una mujer por varias infracciones: se negó a usar la mascarilla, no se identificó ante los agentes de autoridad y agredió a uno de ellos.

Según explica la televisión extremeña, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21 horas cerca del Museo Nacional de Arte Romano. Cuando los agentes se percataron de que la ciudadana no llevaba la mascarilla, obligatoria en toda España haya o no distancia de seguridad, le instaron a ponérsela.

La mujer se negó, aludía a un problema respiratorio, pero no entregó ningún certificado médico que lo acreditará. Los Policías le pidieron que se identificara para ponerle la pertinente sanción y fue entonces cuando la mujer salió corriendo, empujando a uno de los agentes. En eso momento, intentó evitar la detención gritando 'Habeas Corpus'.

¿Qué pasa con el 'Habeas Corpus'?

No es la primera vez que alguien a quien llaman la atención por no ir con mascarilla utiliza este término proveniente del latín para intentar zafarse de la autoridad. Ya ocurrió en la provincia de Castellón el mes pasado, cuando una mujer fue multada por la Policía, al que espetaba una y otra vez 'Habeas Corpus' para librarse de la sanción. Esta vecina de Vinarós, por cierto, ha sido detenido esta semana tras otro altercado en un supermercado, al que entró sin llevar la mascarilla, según publica eldia.es.

Lo mismo ha ocurrido en la céntrica plaza madrileña de Callao, donde unos ciudadanos sostienen que "hay que cambiar esta locura" frente a unos agentes de Policía que se encontraban en medio de una detención. "No deberíais detenerle, ha pedido 'Habeas Corpus', no se le debería de detener", espetaban los que grababan donde se escucha la siguiente explicación en torno a este término: "Es que lo avalan los derechos humanos, la quinta enmienda de España". La quinta enmienda, por cierto, está recogida en la Constitución de los Estados Unidos, no en la española.

-¡Tenemos que cambiar esta locura!

-No deberíais detenerle, ha pedido varios alias corpus.

-Explica qué es el habeas corpus, lo voy a subir a internet.

-El alias corpus es... que lo avalan los derechos humanos. La Quinta Enmienda.pic.twitter.com/e0wlC3SLAL — Cristian Campos (@crpandemonium) August 20, 2020

Pero, ¿qué es el 'Habeas Corpus'?

Es un derecho regulado en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 6/1984 de 24 de mayo. Protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias. Proporciona la garantía de poder compadecer de forma inmediata y pública ante un Juez.

Según el artículo 17.4 de la Constitución, regulará un procedimiento de esta naturaleza: "Para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional".

Una detención ilegal entraría en el supuesto de aquellas que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes; las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes y, por último, las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos de la Constitución.