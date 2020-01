Incendia la casa y bloquea la puerta para impedir que su mujer sea rescatada

Un hombre prendió fuego a su casa con su mujer dentro y atrancó la puerta de la habitación donde la encerró para impedir que saliera. Fue un vecino el que escuchó los gritos de socorro de la mujer el que consiguió liberarla. Jesús Ruiz no dudó en saltar la tapia que separa ambas viviendas ante los gritos de auxilio e incluso se enfrentó al hombre, que impedía por todos los medios que la mujer pudiera abandonar la vivienda.

Los hechos ocurrieron en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Hasta allí acudió la policía local, que acabó deteniendo al vecino del municipio que no huyó siendo testigo en todo momento de lo que sucedía. Poco antes de las cinco de la tarde, los agentes recibieron el aviso de que una casa estaba en llamas en la calle Alejo Carpentier, en las inmediaciones de la jefatura, donde se dirigió una patrulla.

Cuando llegaron a la vivienda en llamas comprobaron que un vecino intentaba socorrer a la mujer -encerrada en una habitación del inmueble-, pero el presunto autor del incendio se lo impedía. Tras un forcejeo, el vecino logró entrar en la casa y, junto a la Policía, sacaron a la mujer a la calle, donde fue atendida por los servicios sanitarios por quemaduras en el cuero cabelludo e inhalación leve de humo. El marido fue detenido de forma inmediata, ya que en ningún momento se marchó del lugar y fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil, que tramitará el caso ante el juzgado de Guardia de Sevilla.

Para sacarla casi ilesa fue fundamental la participación del vecino, que escuchó los gritos de socorro y pudo saltar la valla de separación entre las dos casas, además de enfrentarse al presunto autor de los hechos. Ruiz se encontraba en el salón de su vivienda familiar aledaña a la incendiada cuando se escucharon los gritos y salió corriendo "sin pensar", mientras su hermana fue a avisar a la Policía. "Fue un segundo. Alguien necesitaba ayuda e intenté sacar a esa persona de ahí", señaló, tras mencionar que percibió al entrar en la vivienda olor a gasolina.

De hecho, añade que, tras saltar la valla y abrir la puerta, subió por las escaleras de la vivienda hasta la habitación incendiada, cuya puerta estaba siendo "aguantada por el marido para evitar que ella saliera de la habitación". "Le dije que qué hacía, que la iba a matar y él respondió que ella lo estaba volviendo loco y que la dejase ahí. Lo aparté y abrí la puerta de la habitación, que estaba llena de humo y se veía lo que parecía un brasero ardiendo, metí medio cuerpo, la agarré del brazo y la saqué", afirma, indicando que encontró a la mujer "muy mal", con el pelo y el chaleco "ardiendo".

Tras señalar que el hombre no forcejeó una vez que lo apartó de la puerta, pone en valor la rápida actuación de la Policía, que lo detuvo en el momento. "Me he llevado casi toda la noche sin poder dormir, nervioso. No soy consciente aún de lo ocurrido", explica Ruiz, añadiendo que el hijo de la víctima le ha llamado para trasladarle su agradecimiento por lo que ha hecho por su madre. "Me dijo que me lo agradecería toda la vida", agrega.

En la misma línea, su hermana, Margarita Ruiz, ha indicado que escuchó los gritos pasadas las 16,00 horas, tras lo que avisó a su hermano y se fue a llamar a la Policía. Cuando regresó al lugar, ayudó a sacar a la mujer de la vivienda, donde permanecía el marido "en el salón, tan tranquilo, con una bolsita cogiendo papeles".

Tras ello, y mientras su mujer estaba siendo atendida por profesionales sanitarios, "se quedó esperando en la esquina", hasta que fue detenido, señala Margarita Ruiz, que entiende que éste era "consciente" de todo lo ocurrido. "Somos vecinos desde hace 30 años de esta pareja que ronda los 60 años y no habíamos visto que hubieran tenido problemas jamás, ni una discusión", incide.

El suceso ha causado sorpresa entre los vecinos, quienes, como Juan Reyes, aseguran que "no había escuchado nada" entre la pareja, más allá de "las discusiones normales", aunque Reyes indica que los conocía hace 30 años pero "hacía tiempo" que no hablaba con el marido porque "era un hombre muy raro, muy machista". Además, considera que los hermanos Ruiz se merecen "un monumento" ya que, cuando este vecino sufrió un desmayo también, fueron los primeros en acudir para ayudar.

Igualmente, Manuela, vecina de la zona, también incide en que nunca había escuchado entre ellos "ni una riña, ni una pelea, ni una discusión". "Ella era una de esas personas que no habla por no ofender y él se sentaba al sol con los vecinos. Como la mayoría de los vecinos, no nos esperábamos esto y llevamos 30 años viviendo aquí", afirma, a la par que califica al hombre que rescató a la vecina de la vivienda incendiada como un "ángel de la guarda", ya que sin su actuación "estaríamos hablando de otra cosa".