Los muertos atropellados en El Álamo eran una pareja de invitados a la pedida

La pedida de mano que acabó en una gran reyerta entre dos familias gitanas mantiene en vilo a los vecinos de El Álamo. La Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en los alrededores para localizar al conductor que mató a dos jóvenes y dejó herida grave a otra y para que no haya altercados, mientras los investigadores trabajan con los patriarcas para que calmen los ánimos y no haya venganzas. La agencia Efe, que ayer anunciaba que la pareja de fallecidos eran los jóvenes novios, aclara ahora que se trata de una pareja de invitados, un hombre de 28 años y una mujer de 27. Los investigadores continúan con las pesquisas y por el momento no hay detenidos ni identificados.

Fuentes de la investigación han precisado a Efe que, una vez determinado que un coche arrolló a las tres víctimas intencionadamente, llegando a desplazar varios metros al joven fallecido, ahora se busca el vehículo implicado, que según las primeras pesquisas puede ser de gran tamaño y tener golpes en la parte delantera y el lateral. Debió de sorprender a las víctimas por detrás y acelerar para llevárselas por delante, impactando principalmente con la fallecida, que presentaba las lesiones más traumáticas, según las pesquisas.

Desde este lunes la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en El Álamo y alrededores para localizar al conductor del vehículo que provocó el atropello y para que no haya altercados, mientras los investigadores trabajan con los patriarcas de los respectivos clanes para que calmen los ánimos y no haya venganzas. Además de los dos fallecidos también fue atropellada una joven de 18 años que resultó gravemente herida y que este martes seguía ingresada en el hospital 12 de Octubre de Madrid.