Un policía local y un legionario, entre los detenidos por prostitución infantil

Un policía local de Adra (Almería) y un cabo de la Legión figuran entre los diez detenidos por la Guardia Civil por su presunta pertenencia a una red de prostitución infantil desmantelada en Almería, a la que estaban sometidos cinco menores. Lo han informado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Adra y de la Legión en el esclarecimiento de los hechos y que ha precisado que la presunta proxeneta que ofrecía los servicios sexuales de los menores en redes sociales es la hermana de una de las víctimas.

Se trata de una joven de 20 años que comenzó ofreciendo en un principio los servicios de su hermana, sumándose otras tres niñas y un niño, todos del entorno cercano de dicha menor. Los encuentros sexuales se producían en las casas de los clientes o en coches y no todos los clientes sabían que iban a mantener encuentros con menores y algunos se habrían echado atrás al tener conocimiento de la edad de las víctimas.

Los primeros datos apuntan a que las cuantías que abonaban no eran de demasiado dinero, las víctimas recibían regalos como móviles de alta gama y los menores prostituidos no pertenecían a familias sin recursos que hubiesen accedido a prestar estos servicios para obtener dinero por necesidad. La investigación se inició después de que los padres de una niña encontrasen a ésta con una tableta y al interpelarla por el dispositivo y no obtener una respuesta satisfactoria, consultaron las conversaciones de WhatsApp de su hija y denunciaron a la Guardia Civil que algo extraño estaba ocurriendo.

Comenzó entonces la Operación Terciaria, en junio de 2020, y se detectó que algunos de los clientes estuvieron solicitando servicios de los menores con una frecuencia semanal ya en 2019, cuando tenían de 13 a 16 años. Según informó la Guardia Civil el pasado sábado, se detuvo a diez personas por esta causa, entre ellas la presunta proxeneta, que se valía de una relación de amistad con los menores para explotarlos sexualmente con clientes que buscaba a través de páginas web de contactos y de chats de contenido sexual.

Hay cinco personas investigadas y se encuentran en libertad con cargos, aunque la presunta proxeneta fue arrestada hace unos cinco meses, ingresó en prisión durante tres meses y ahora está en libertad provisional, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La causa se está investigando por presuntos delitos de favorecimiento de la prostitución, agresión sexual y abusos sexuales y los cinco investigados tienen como medidas cautelares la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y la prohibición de acercamiento o comunicación con los menores.