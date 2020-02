La otra cara de Tik Tok: llamada de atención de los expertos a los padres

"¿Qué estás viendo?". Esta pregunta acaban haciéndosela muchos padres a sus hijos, sobre todo más jóvenes, cuando llevan diez minutos pegados al móvil sin rechistar. Últimamente la respuesta que más escuchan es "nada... es solo un vídeo en Tik Tok". Padres, esta app no es precisamente nada. Se trata de la cuarta más descargada el pasado año y su éxito es día a día incuestionable. Pero lo que los expertos sí cuestionan es su seguridad cara a los más pequeños, no conscientes de que todos los que quieren ver sus creaciones puede que no sean quienes dicen ser.

Lamentablemente, el engaño en las redes con resultados fatales no es nuevo. Intentos ocurren en cualquier red social, pero es ahora con la llegada de Tik Tok cuando los expertos piden prestar más atención porque se juntan un gran número de usuarios -la mayoría jóvenes entre 16 y 24 años pero también menores de 10- que de forma voluntaria suben vídeos dando acceso a cualquiera para que los comente y entablar una conversación. Desde la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) instan a los padres a sentarse junto a sus hijos para enseñarles a estar alerta ante el conocido como child grooming. Su profesor de Estudios de Criminología Marc Balcells lo tiene claro: "Si en la calle no les dejamos que hablen con extraños, ¿por qué en la red sí?".

Mientras los más adultos de la casa cuelgan en Instagram la última comilona o una foto idílica de la casa rural en la que pasarán el fin de semana, "otras generaciones exploran nuevas aplicaciones donde jugar y socializar", reflexiona en La Información. En Tik Tok, una vez se inicia la sesión, se pueden crear y compartir vídeos musicales breves protagonizados por uno mismo y a los que se les puede añadir filtros, memes que después verán otros usuarios, y cualquiera de ellos podrá enviar un mensaje al autor del vídeo directamente. También es posible poner hashtags, mencionar a personas o marcas, responder con un vídeo a otros usuarios o, incluso, hacer duelos de playback. "Y como siempre, cuanta más gente lo ve, mejor", indica Balcells. Esto abre una ventana al mundo a la que los pedófilos pueden también asomarse.

Es por eso importante "un uso responsable, inteligente y respetuoso de la tecnología" que debe empezar por intentar inculcar los riesgos que existen en la red que en millones de descargas ha llegado a superar a Instagram siendo todo un fenómeno social a la altura de Youtubers, Instagrammers y ahora Tiktokers, los nuevos ídolos de masas. Estar bajo el techo protector del hogar a escasos metros de los padres no significa que estén más a salvo si cuando están en línea "aceptan a cualquiera", recalca Balcells. Recomienda así preguntar por ese listado de amigos con los que interactúan los hijos y enseñarles a desconfiar en principio del que llegue sin conocerlo de nada.

Es así el modus operandi de los pedófilos. Con perfiles falsos creados a partir de fotos de otros niños cogidos en la red suelen empezar a acercarse a sus nuevas víctimas aplaudiendo los vídeos que han subido. Poco a poco se van ganando la confianza mostrando ellos otros vídeos también adquiridos en otras redes pero que invitan al menor a imitarle. Así van pidiéndoles imágenes más íntimas hasta que logran su objetivo.

El informe de la universidad alerta de que Tik Tok puede ser un "campo muy fértil" para estas personas. Y aunque en España todavía no hay casos que hayan visto la luz, este profesor sí relata que el diario The Sun investigó varios casos en que niños de ocho años recibían mensajes amenazadores de adultos en esta app. Es lo que se conoce como 'child grooming' que consiste en una serie de actitudes y actuaciones engañosas por parte de un adulto para obtener la confianza de un menor de edad y conseguir favores sexuales.

"Para los menores es un espacio donde hacen un uso lúdico de la red sin pensar que pueden convertirse en víctimas", insiste Balcells que añade que "el problema es que van cediendo imágenes y vídeos de los que no se puede tener control una vez salen de su esfera, ni saber dónde son guardados ni en qué servidores, y hasta qué punto puede haber infiltracciones de delincuencia o de redes de pederastas en línea".

La falta de control del contenido de Tik Tok es otra de las grandes polémicas que ven los expertos de la UOC. Recientemente tuvo que eliminar más de 20 cuentas relacionadas con el grupo terrorista ISIS donde se compartían vídeos animados con música y emojis en los que se veían torturas que llegaron a miles de usuarios en la red. La alarma saltó después de una investigación del diario The Wall Street Journal. No es la única mala noticia a la que se ha enfrentado la app. El pasado abril la plataforma fue multada con 5,7 millones de dólares por recopilar datos de niños, la sanción civil más elevada jamás impuesta por la comisión Federal de Comercio en un caso de privacidad de menores.

TikTok está de moda y por la edad de sus usuarios y el contenido, así como sus políticas, puede ser ahora un objetivo para los pedófilos, pero luego llegará otra aplicación que se pondrá de moda con características similares y sucederá lo mismo, aseguran los expertos. No es la primera -ya lo fueron YouNow o Kik- ni será la última. Por eso es muy importante "tener una conducta adulta y sincera con el menor y educarle en los peligros que aunque no los vea como si estuviera en la calle sí que existen. No se trata de demonizar nada, sino de enseñarles", concluye Balcells.