Las televisiones lastran los ingresos de los clubes españoles en Europa

Que el fútbol español domina Europa no admite discusión. Real Madrid (en 2014, 2016 y 2017) y Barcelona (2015) se han repartido las últimas cuatro ediciones de la Liga de Campeones, y sólo la Juventus de Turín se ha colado entre ellos dos y el Atlético: el conjunto italiano ha perdido dos finales (en 2015 y 2017) y el equipo rojiblanco las otras dos. En el mismo periodo, el Sevilla había hecho de la Europa League su coto privado hasta que la temporada pasada cedió el testigo al Manchester United. Sin embargo, la supremacía de los clubes españoles sobre el césped no se ve reflejada económicamente.



La UEFA ha publicado este viernes el reparto monetario entre los 94 clubes que participaron en las fases finales de sus dos competiciones internacionales durante la temporada 2016-17 y el Real Madrid no encabeza la clasificación. Pese a haberse proclamado campeón de la última Champions League, el club blanco ha recibido por parte del organismo menos dinero que la Juventus, a la postre subcampeón: 81 millones de euros por 110 millones. El Leicester City, que cayó eliminado en cuartos de final a manos del Atlético, también se ha embolsado medio millón más que el Madrid.



La explicación se encuentra en lo que la UEFA denomina 'market pool', es decir, la cantidad que depende del valor de la Liga de Campeones y la Europa League en el mercado televisivo de cada país. Así en Inglaterra, donde BT Sports pagó en torno a 350 millones de euros cada temporada a la UEFA por los derechos de la Champions, los ingresos procedentes del 'market pool' son mayores que en el resto de Europa. En España, Mediapro compró los derechos de la Champions a razón de 'únicamente' 165 millones de euros por temporada; y en Italia, Mediaset pagó en torno a 230 millones.



El campeón de la Europa League se lleva más que el Madrid



Es por eso que el Real Madrid, aun habiendo ganado la Liga de Campeones, sólo ha recibido 26 millones de euros en concepto de 'market pool'. Prácticamente lo mismo que el Barcelona y siete millones más que el Atlético. El club blanco es, en cualquier caso, el séptimo equipo de Europa que más dinero ha ingresado de las televisiones. La Juventus, con 58 millones, lidera una clasificación que completan Leicester City (49), Nápoles (41), Arsenal (38), Paris Saint-Germain (29), Manchester United (29 millones pese a jugar la Europa League) y Tottenham (26,6).



De la cantidad recibida por los operadores de cada país, la UEFA destina un porcentaje a los clubes en función de los partidos que disputaron en la competición (trece en caso del Real Madrid y la Juventus) y de la posición en la que finalizaron en su liga la campaña anterior. El resto de los ingresos que reciben los equipos procede de una cantidad fija por participar de 12,7 millones de euros en caso de la Champions y 2,6 en caso de la Europa League, y de unas variables dependiendo de los resultados en sus partidos y de su continuidad en el campeonato.

el reparto uefa Los diez clubes que más dinero han recibido 1 Juventus Total: 110,434,000 TV: 58,826,000 2 Leicester City Total: 81,681,000 TV: 49,073,000 3 Real Madrid Total: 81,051,000 TV: 26,170,000 4 Nápoles Total: 66,009,000 TV 41,128,000 5 Mónaco Total: 64,685,000 TV: 23,804,000 6 Arsenal Total: 64,573,000 TV: 37,965,000 7 Atlético de Madrid Total: 60,615,000 TV: 19,280,000 8 Barcelona Total: 59,847,000 TV: 26,012,000 9 París Saint-Germain Total: 55,313,000 TV: 29,932,000 10 Bayern de Múnich Total: 54,762,000 TV: 22,654,000