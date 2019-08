Jon Rahm entra al 'top 5' del ránking mundial de golf que lidera Brooks Koepka.

El español Jon Rahm entra en el top 5 del ránking mundial de golf tras finalizar tercero en el The Northern Trust, disputado en Nueva Jersey. Mientras tanto el número uno del mundo, Brooks Koepka, terminó en la posición T30 de torneo pero se mantiene en lo más alto de la tabla de golfistas.

Con 270 golpes, Jon Rahm fue tercero junto al estadounidense Harold Varnes III, a tan solo dos golpes del campeón estadounidense Patrick Reed con 268 y a uno por debajo del mexicano Abraham Ancer, segundo con 269.

Casualmente, el The Northern Trust le sienta muy bien al vasco, pues hace un año, justo en este mismo torneo el 28 de agosto del 2018, Jon Rahm se encontraba defendiendo también la quinta posición del ránking por segunda semana consecutiva.

El líder general, Brooks Koepka, se ubicó en la posición 30 del The Northern Trust con 278 golpes, su peor registro desde el 3M Open, en el que finalizó en el 65º lugar el pasado 7 de julio.

A pesar del resultado, Koepka mantiene el liderato general desde que se hizo con el campeonato en el PGA Championship el pasado 19 de mayo, lo que significan dos meses de competición y ocho torneos consecutivos ubicándose en lo más alto del ránking mundial.

El italiano Francesco Molinari y el estadounidense Justin Thomas se unen a Tiger Woods en la lista de golfistas dentro del Top 10 que descienden una posición. Woods es superado por Rahm y Molinari relegado a la séptima, mientras que Thomas es décimo.

Los españoles Rafa Cabrera y Sergio García descienden a la trigésimo octava y cuadragésima posición respectivamente. Cabrera no disputó el The Northern Trust, mientras que Sergio García no logró superar el corte del líder y se quedó en la segunda ronda del torneo en Nueva Jersey.