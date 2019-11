Los rifirrafes entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo en las pistas de MotoGP

El piloto español Jorge Lorenzo, del equipo Repsol Honda, comparecerá esta tarde a las 15:00 ante los medios de comunicación para anuncia su retirada. Su trayectoria es notable. Fue bicampeón del mundo en la categoría de 250cc en 2006 y 2007, y tricampeón del mundo de MotoGP en 2010, 2012 y 2015. Uno de sus principales rivales que ha tenido en su trayectoria es Marc Márquez y juntos han protagonizado varios encontrones.

Mira también El pentacampeón Jorge Lorenzo anuncia su retirada de MotoGP

El más reciente ocurrió a finales de octubre durante los entrenamientos para el GP de Australia. Sus vehículos se tocaron cuando Márquez lo intentó adelantar en una curva. Después, con todas las motos paradas en la zona para practicar las salidas, el 93 se colocó a su lado y le recriminó que fuera "dormido". Lorenzo lamentó los hechos y confesó que pudo haber evitado el incidente.

Marc Márquez venció a Lorenzo en el GP Silverstone de 2014, pero su táctica fue cuestionada. El vencedor tapó el paso de Lorenzo y este se vio obligado a levantar su moto para evitar un choque. Márquez se justificó ante los medios diciendo que "en las últimas vueltas todos son agresivos e intentan adelantar" y aseguró que el año anterior Lorenzo le ganó de la misma manera. Sin embargo, para Lorenzo, "el límite se alcanza cuando tú tienes que levantar la moto y salir de la trayectoria".

Mira también Márquez encabeza el triplete español de MotoGP y es nuevo líder del Mundial

El año pasado Lorenzo aseguró que Márquez le "arruinó la carrera" del GP Aragón. El pentacampeón denunció que Márquez lo sorprendió en el interior de una curva y le provocó una lesión en el pie: "Me ha hecho un 'block pass' que no me dejaba entrar a la curva. Espero que venga a disculparse y no lo haga más porque tendré que pilotar de una manera que no me gusta". El acusado defendió en el momento que su maniobra fue un lance de carrera necesario, pero unos días después llamó a su contrincante para interesarse por su estado de salud.

Hay mucho más. Sus enfrentamientos se remontan hasta 2013. Un ejemplo es el GP Jerez de ese año. En la última vuelta de la carrera Lorenzo llevaba la delantera y justo al llegar a la curva 13 Márquez soltó los frenos y lo uso como peralte para dar la curva. Lorenzo se enfadó y se negó a darle la mano tres veces. Marc trató de pedirle perdón pero no fue hasta el vuelo de regreso, en el que coincidieron, que lograron arreglar sus diferencias.