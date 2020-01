Setién se lleva la victoria en su debut con un Barça sólido pero falto de verticalidad

El FC Barcelona venció (1-0) este domingo al Granada en el estreno de Quique Setién en su banquillo, arranque de la segunda vuelta en LaLiga Santander con tres puntos que le permiten seguir en el liderato junto al Real Madrid, un inicio exigido por el buen hacer rival hasta que los andaluces se quedaron con uno menos en el 69'. Leo Messi, el mejor sea quien sea el entrenador, hizo el único tanto de la fría noche en el Camp Nou, con mucho viento también, en el minuto 76, tras un robo de Riqui Puig y las paredes del argentino con Griezmann y Arturo Vidal. Una de las pocas veces que logró romper la defensa rival un Barça por momentos eléctrico pero a ratos también flojo de ideas o verticalidad en campo contrario, donde vivió casi todo el partido.

El Granada, que ganó en la ida al campeón de liga, volvió a ser un bloque sólido y no regaló un centímetro. También ató en corto a Messi, a pesar de que el '10' logró destacar en sus carreras y su búsqueda de huecos, o a cualquiera que intentara inventar cerca del área. Un 82% fue la posesión del Barça en el primer tiempo, arma fundamental para Setién. El primer toque, la presión adelantada, el técnico cántabro quiso marcar su línea a seguir. Sin embargo, con bajas sensibles como Luis Suárez, De Jong, Arthur -recién salido de lesión-, o Dembélé, al Barça le costó plasmar su dominio en llegadas claras. Eso sí, el Granada no tuvo presencia ofensiva, hasta que Eteki se encontró con el poste. La mejor en una hora de partido fue del Granada hasta que, con uno menos, perdió la serenidad atrás. La recuperación que bendijo a Riqui Puig la culminó Messi y el Barça terminó cómodo con uno más.

Dos semanas sin liga dieron para mucho en el cuadro azulgrana. Comenzaron con el empate ante el Espanyol, otro pinchazo en los últimos minutos, siguieron con la derrota con el mismo guion ante el Atlético en la Supercopa y terminaron con la destitución de Ernesto Valverde. La expectación por el debut de Setién dejó intuir cambios pero no una revolución. Le costó al Barça sacar un resultado que, en pelea con un Madrid que no falla, es obligado además del estilo. Venció el fútbol de posesión aunque le faltó la verticalidad dormida en los últimos tiempos y que tendrá que trabajar Setién. Messi fue el único que tuvo las ideas claras, pero el Granada estuvo cómodo en su defensa adelantada. Griezmann ayudó en esa combinación, mientras que Ansu Fati no logró desbordar. El Barça quiso presionar arriba y acelerar en los últimos metros, pero faltó el remate.

El argentino recuperó también su tradicional asociación con Jordi Alba, pero con el paso de los minutos la victoria a los puntos era para los andaluces. El descanso no sirvió al Barça para ver el camino del gol, aunque la presión sí daría sus frutos. Un robo de Vidal a Gonalons no lo aprovechó el conjunto catalán en clara superioridad contra el meta Rui Silva y poco después llegó el palo del Granada.

Los de Diego Martínez tenían la más clara después de una hora de partido, pero entonces llegó la segunda amarilla para Germán. La expulsión la aprovechó el Barça para volver a apretar, ya con Riqui Puig en el campo. El canterano, a quien confía ver más el Camp Nou, robó y permitió las dos paredes de tacón de Griezmann y Vidal con un Messi salvador. La entrada de Arthur terminó de asegurar el balón y el triunfo del Barça en el estreno de su proyecto con Setién.