Xavi Hernández: el 'activo' al que el Barça recurrirá para reflotar la nave.

La destitución de Ronald Koeman abre una nueva etapa en el banquillo del FC Barcelona y, muy probablemente, también en el club. Con el equipo hundido económicamente y a la deriva en el plano deportivo, parece que ha llegado la hora de tirar del 'activo' Xavi Hernández. Así debería ser, salvo que se produzca una sorpresa mayúscula.

Xavi mostró su compromiso con el Barça hasta el final de su trayectoria como futbolista en el club, del que se fue (siguiendo el ejemplo de Carles Puyol) antes de ofrecer un rendimiento que no estuviera a la altura de la camiseta que representaba. Ahora, seis años después, puede volver como entrenador y, sobre todo, como potencial salvador.

No es buen momento para aterrizar en el banquillo blaugrana si se mira al presente inmediato, pero sí lo es si se llega con la convicción de empezar a cambiar la mentalidad del vestuario, que parece ser más de equipo perdedor, mediocre, que no de un histórico FC Barcelona que encumbró al fútbol hace poco más de una década, con Xavi de capitán de la nave en el verde. Tampoco era buen momento, seguramente peor, cuando llegó Ronald Koeman. Un mito del club, historia viva de la entidad, que tomó las riendas cuando nadie más quiso, tampoco Xavi Hernández, después del 2-8 en 'Champions' ante el Bayern y con un equipo que se debía construir.

Xavi pondría en juego su reputación

Koeman se va con una Copa del Rey, no se va de vacío, pero sí con la erosión de su imagen como ídolo para los que no saben separar lo que hizo como jugador a lo que ha podido hacer como técnico. Si llega ahora Xavi Hernández heredará una plantilla con supervivientes de su Barça, con excompañeros, pero también una terna de jóvenes valores que, bien guiados y entrenados, pueden ser la base de un gran Barça.

Si los pronósticos se cumplen y el de Terrassa aterriza de nuevo en Barcelona, con su bagaje de un Al-Sadd al que ha convertido en pluricampeón en Catar, deberá lidiar con la presión de que, casi seguro de no cambiarse las tornas de inmediato, empezará con un año en blanco. LaLiga no está perdida, ni mucho menos, pero viene con un lastre de 6 puntos perdidos respecto al colíder Real Madrid, contra quien se ha escapado el primer Clásico. En la 'Champions', la situación es precaria, con una nueva final ante el Dinamo para soñar con el pase. Y la Copa del Rey es el gran 'caramelo', la competición fetiche, pero la de menos peso.

Xavi, no obstante, traería alegría e ilusión con él además de un estilo puramante Barça, el de los mejores tiempos, que intentaría y debería implementar de inmediato para que esos jóvenes del 'Dream Teen' como Pedri, Gavi, Ansu Fati o Riqui Puig se empapen de lo que vivió Xavi con Guardiola para intentar emular a aquél equipo que era una alegría para los ojos, y que llenó las vitrinas del museo. Su 'ADN Barça' es indudable, lo lleva dentro. Pero si Xavi no ha regresado antes puede ser, en parte, porque en el vestuario tiene amigos, excompañeros como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba o Sergi Roberto -los actuales capitanes- que no pasan por su mejor momento, y cuyas orejas deberían ser estiradas por el egarense.

Pero como 'activo del Barça' que es Xavi, como se vendió en el pasado periodo electoral pese a ir dentro del organigrama deportivo del excandidato Víctor Font y su 'Sí al Futur' que no prosperó, llega el momento de dejar los 'ismos' de lado y de centrarse en el futuro de un equipo que necesita esa chispa que un ídolo puede brindar.