Zidane anuncia que "Hazard está cien por cien descartado para la Supercopa"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confirmó que el delantero belga Eden Hazard está "descartado cien por cien" y no viajará con el equipo a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España y espera tenerle de vuelta pronto después de su "proceso normal de recuperación", aunque destacó el "buen estado físico" del resto de sus jugadores para enfrentarse este sábado al Getafe en el primer partido.

"Hazard está descartado cien por cien para la Supercopa. No va a venir y de momento sigue su proceso normal de recuperación. Espero que justo después de la Supercopa veamos otra vez a Eden con nosotros. La lucha continúa, pero yo creo que más que la pelea es la motivación que tenemos de jugar otra vez. Estamos de vuelta bien físicamente y concentrados en lo que queremos hacer, y eso es lo más importante", destacó el técnico en rueda de prensa.

Mira también Hazard sufre una microfisura incompleta en el tobillo y se perderá el Clásico

El Real Madrid visitará este sábado el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe en el primer encuentro del año para los blancos tras el parón navideño, que, según el francés, afrontarán con "mucha motivación". "No hemos hecho ningún trabajo específico estos días. Lo importante era volver bien físicamente, y mis jugadores están muy bien, tenemos muchas ganas de jugar", reiteró.

"Nos enfrentamos a un equipo de diez. Es un equipo que lo está dando todo en el campo. Están cerca de la 'Champions'. Están haciendo una temporada fantástica y con un entrenador, con un equipo y una plantilla muy buena. Rendir y estar arriba es complicado cada partido y lo están haciendo muy bien", opinó.

El técnico destacó la importancia de "darlo todo" en cada partido y no consideró "un problema" la falta de gol de los últimos encuentros del año ante el Barcelona y el Athletic Club, ya que el verdadero fracaso es "no intentarlo". "Hay momentos y partidos donde puedes tener ocasiones y no terminarlas. Es lo que nos pasó en los últimos partidos. Pero lo importante es el trabajo que hacemos para llegar a marcar", destacó.

Mira también Poco fútbol para tanta expectación: el Clásico deja un empate que sabe a poco

El preparador francés descartó que tenga pensado pedir el fichaje de algún jugador en el mercado de invierno y no se pronunció sobre las posibles cesiones, aunque "hasta el 31 pueden pasar muchas cosas". "Para mí lo importante es hablar con cada uno de los jugadores. Hay algunos que no tienen minutos y puede ser un problema, pero se habla. Todos están aquí por ahora. Veremos lo que pasa estos días", subrayó.