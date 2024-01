Las doce causas de Mediaset España para 2024: infancia, mayores, salud o alimentos

La iniciativa de comunicación social de Mediaset España cumple 25 años y el grupo ha querido reforzarlo con la renovación de su ya conocida iniciativa '12 Meses, 12 Causas'. En el foco estará la protección de la infancia, el respeto y cuidado de los mayores, la prevención de la salud, la protección de personas en riesgo de exclusión social y la accesibilidad, entre otros asuntos de gran interés social.

En su nueva andadura, que nació en el año 2000, recupera la esencia de poner una causa cada mes. Alessandro Salem, consejero delegado del grupo, ha destacado que "12 Meses, 12 Causas’ es parte del ADN de Mediaset España. La elección de las causas que vamos a fomentar este año no ha sido una decisión nada fácil porque como sociedad estamos viviendo momentos de cambio y de dificultad".

Para ello, y de manera desinteresada, rostros conocidos y nuevos del grupo audiovisual entregan su credibilidad y profesionalidad de forma desinteresada a la iniciativa. Entre ellos estarán Ana Rosa Quintana, Marta Flich, Santi Acosta, Ion Aramendi, Lara Álvarez, Carlos Franganillo, Beatriz Archidona, Joaquín Prat, Carlos Sobera, Ángeles Blanco y Ana Terradillos.

Las 12 causas de Mediaset para 2024

Enero y la sensibilización: El mes de enero estará dedicado a la sensibilización mediante un spot que dará a conocer los principios que articulan la campaña ‘12 Meses, 12 Causas’ con el siguiente copy: “Tu bienestar y el de los tuyos, el cuidado del medio ambiente, impulsar una sociedad inclusiva, donde todos tengamos cabida y apoyar a las personas más desfavorecidas es nuestra razón de ser”.



Febrero, el mes del respeto con Marta Flich: el fomento del respeto es el objetivo de la campaña del mes de febrero, que hará especial hincapié en sensibilizar a los jóvenes para que se relacionen adecuadamente a través del móvil, proporcionándoles los recursos para que utilicen las nuevas tecnología de manera responsable. Esta causa tendrá como embajadora a Marta Flich y contará con la colaboración de FAD Juventud, ONG que trabaja para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la juventud analizando, actuando e influyendo en todo lo que afecta al desarrollo de los

jóvenes.



Marzo: protección a la infancia con Santi Acosta: la protección de los niños y las niñas frente a todas las formas de violencia es fundamental para su desarrollo, bienestar, salud y oportunidades de futuro. En situaciones de guerra, crisis humanitarias y emergencias, los niños y niñas son más vulnerables y están más expuestos a un mayor riesgo de abusos, trata o explotación. Santi Acosta será el altavoz de esta causa junto a Plan International, una organización que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en más de 80 países, buscando asegurar que crezcan libres de violencia, miedo o discriminación.



Abril, el mes de la prevención del cáncer con Ion Aramendi: el cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Impulsar la investigación oncológica para superar el 70% de supervivencia del cáncer en 2030 es el objetivo que se ha marcado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), al que dará altavoz ‘12 Meses, 12 Causas’ con su campaña del mes de abril con Ion Aramendi como prescriptor.



Mayo será del acoso escolar con Lara Álvarez: el acoso escolar es un problema con graves consecuencias para la vida de los estudiantes que lo sufren. Combatir esta lacra, destacando la importancia que tienen los testigos para acabar con las situaciones de bullying que presencien, será el leitmotiv de la campaña del mes de mayo, que contará con Lara Álvarez como embajadora y la colaboración de la Fundación ANAR, que ayuda a los niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo.



Junio, el mes de la donación de órganos con Carlos Franganillo: según el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, España se mantuvo como líder mundial en donación de órganos en 2022 gracias a la labor de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Junto a este organismo y la prescripción de Carlos Franganillo, ‘12 Meses, 12 Causas’ incidirá en la importancia de hablar en familia sobre la donación de órganos para que, llegado el momento, sea más fácil tomar una decisión que brindará una nueva oportunidad a otros personas.



Julio y el respeto y cuidado de los mayores con Beatriz Archidona: los mayores son el pilar que sustenta la sociedad y juegan un papel fundamental para la familia. Sin embargo, los prejuicios sobre el envejecimiento repercuten negativamente en este sector de la población, haciendo que se sientan discriminados y relegados. Junto a la Fundación Amigos de los Mayores, que trabaja para que se reconozca la singularidad y el valor único que las personas mayores juegan en la sociedad, y con Beatriz Archidona como prescriptora, esta campaña pondrá en valor a las personas de edad avanzada.



Agosto concienciará sobre la esclerosis lateral amiotrófica de la mano de Joaquín Prat: mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neuromuscular degenerativa que produce una progresiva pérdida de control de los movimientos voluntarios y para la que no existe tratamiento ni cura, es el objetivo que comparten ‘12 Meses, 12 Causas’ y la Fundación Luzón, ONG que busca visibilizar esta enfermedad y luchar contra ella, impulsando la investigación. Joaquín Prat será el encargado de abanderar esta causa solidaria.



Septiembre realza los cuidados de los cuidadores de alzheimer con Carlos Sobera: el Alzhéimer cambia totalmente las vidas de las personas que lo padecen, pero también la de quienes se dedican a atenderles. Cuidar a los enfermos y a sus cuidadores es la principal misión de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) y la Fundacion Reina Sofía, a la que dará voz Carlos Sobera en la causa del mes de septiembre.



Octubre y la salud mental de la mano de Ángeles Blanco: una de cada cuatro personas tiene o tendrá algún problema mental a lo largo de

su vida, lo que equivale a un 25% de la población. Cuando el peor enemigo es uno mismo, lo importante es poder contar con los demás. En el mes que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, ‘12 Meses, 12 Causas’ incidirá en la importancia que tiene cuidarla y promover la adopción de todas las medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias. Ángeles Blanco será la abanderada de esta iniciativa.



Noviembre y la recogida de alimentos con Ana Rosa Quintana: en nuestro país hay numerosas familias y personas que no llegan a fin de mes y no puede permitirse comer proteína todos los días, pese a que muchas de ellas

tienen trabajo. Gracias a los 54 Bancos de Alimentos asociados a la ESBAL, 1,3 millones de personas pueden acceder a una comida. Mediaset España volverá a brindar su apoyo a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012) en su lucha contra la pobreza alimentaria y el desperdicio de alimentos mediante el aprovechamiento y reparto de comida a los colectivos más necesitados, colaborando en la Gran Recogida de Alimentos con Ana Rosa Quintana como embajadora.



Diciembre acabará con la accesibilidad con Ana Terradillos: la accesibilidad es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Eliminar las barreras físicas, comunicacionales y cognitivas, así como también las mentales es un objetivo por el que lucha CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y al que se une ‘12 Meses, 12 Causas’ con la prescripción de Ana Terradillos.