La avalancha de peticiones para 70.000 empleos temporales colapsa Correos

Éxito absoluto del proceso de inscripción que ha abierto Correos para sus bolsas de trabajo. La operador español de servicio postal y paquetería ha ofertado más de 70.000 puestos en toda España para cubrir sus diferentes necesidades temporales, como por ejemplo durante la campaña de Navidad. Los interesados han conseguido colapsar el portal donde deben introducir sus datos. Correos llevaba desde 2011 sin convocar un proceso de este tipo.



El proceso de solicitud se abrió este martes 24 de octubre y solo en las primeras 24 horas se registraron más de 50.000 peticiones de españoles que deseaban optar a uno de estos puertos ofertados. La avalancha de interesados fue tal que la web de Correos se saturó en varios momentos del día, según confirman a La Información fuentes de la compañía, lo que obligó a los servicios informáticos a tener que solucionar lo que denominaron "problema técnico".



Dicha acumulación de peticiones provocó que los responsables de Correos tuvieran que atender quejas y reclamaciones de interesados que no podían inscribirse en la oferta. Lo que se les recomendó es que, como todavía tienen tiempo para registrar sus datos (ya que el periodo finaliza el próximo 3 de noviembre), intenten acceder a la web en las denominadas "horas valle" para evitar nuevos colapsos y que sus registros puedan ser tramitados de manera correcta.



Algunos usuarios han pedido a Correos, incluso, que amplíe el periodo de presentación de solicitudes más allá del día 3 debido a estos problemas informáticos. Sin embargo, fuentes de Correos explican que, por el momento, no se han planteado esta posibilidad.



Condiciones para optar a los puestos



Las bolsas de trabajo de Correos de este 2017 pueden generar más de 70.000 puestos de forma temporal, dependiendo de las necesidades de la compañía y del ámbito geográfico de cada delegación. Se ofrecen contratos a tiempo completo o parcial para, por ejemplo, la campaña de Navidad en diferentes puestos, como la red de oficinas, logística y distribución, tanto a pie como motorizado. Los elegidos tendrán, además, un carácter preferente para el posterior ingreso en la empresa.



Los candidatos deben cumplir una serie de requisitos para estos puestos de trabajo en Correos: de forma genérica, disponer del graduado escolar como mínimo y no inscribirse en más de dos bolsas de empleo. Para los repartidores se exige estar en posesión del permiso de conducir moto A, A1, A2, o la posesión del permiso de conducir B (B1 antiguo) con una antigüedad superior a tres años.



Para establecer el orden de selección de los candidatos se valorará, a fecha del 22 de diciembre, la experiencia en puestos de trabajo similar, el disponer de estudios superiores o cursos homologados o haber participado en la última convocatoria de ingreso de personal laboral fijo puesta en marcha por Correos. Los candidatos solo pueden registrarse de forma online en la página web de Correos (Inicio/Información Corporativa/ Recursos Humanos/ Empleo/ Bolsas de Empleo 2017).