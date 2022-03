Faconauto exige que el PERTE del coche eléctrico incluya a los concesionarios.

La patronal de concesionarios Faconauto ha pedido hoy que los fondos europeos de recuperación del Perte del Vehículo eléctrico y conectado (VEC) lleguen a los concesionarios para que estos puedan contribuir a la recuperación real y a una transformación de la economía. La propuesta la ha hecho esta mañana el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, en la inauguración del XXXI Congreso de la patronal, al que ha asistido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a quien ha agradecido el PERTE VEC.

Según Pérez, los concesionarios, que están desarrollando grandes proyectos de transformación, no están encontrando el respaldo ni la facilidad de acceso a los fondos europeos. Por ello, ha reclamado un mecanismo para que las ayudas comunitarias lleguen a toda la cadena de valor del automóvil, particularmente a las pymes, como los concesionarios. Para el presidente, si no se toman las medidas necesarias -priorizar la demanda para lograr un mercado robusto o implantar una fiscalidad que evite que costes laborales resten competitividad y que rejuvenezca el parque automovilístico- la industria del automóvil no se recuperará hasta 2024 por la crisis de los semiconductores, lo que afectará a toda la economía.

Por ello ha rechazado la subida del Impuesto de Matriculación desde enero pasado, ya que, según Faconauto, podría hacer perder la venta de hasta 100.000 coches este año. También ha reclamado seguridad jurídica y equilibro entre las marcas y los concesionarios, ya que es mucho lo que está en juego, como los 125.000 empleos de la distribución o el futuro de las 35.000 familias que están pendientes de la restructuración de Stellantis. De la reforma laboral ha dicho que no es buena noticia, ya que se ha decidido sin "ponerse en la piel" de las empresas más pequeñas al priorizar los acuerdos sectoriales.