Melenchon reconoce que Macron ha ganado el pulso de la reforma laboral

El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, reconoció que el presidente, Emmanuel Macron, ha ganado la partida con su reforma laboral, después de que se hayan ido desinflando las últimas jornadas de protesta y de huelga.



"Por ahora es él quien ha ganado", admitió Mélenchon en una entrevista divulgada hoy por la emisora "France Info", en la que añadió que "no hay que esconder" esa realidad para poder ser "creíble", y por eso "hay que reconocerlo".



Hizo notar que antes de la nueva legislación laboral, Francia era "el último país de Europa que tenía un mecanismo de resistencia social tal que no le había alcanzado la parte dura de la reforma liberal que se hizo en Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Italia".



La única esperanza para revertir la situación, según el líder de la Francia Insumisa, podría venir de la juventud, pero por ahora "esa no es la situación".



Las manifestaciones fracasan

En la última manifestación en París contra la reforma laboral convocada el pasado día 19 por la Confederación General del Trabajo (CGT) la movilización había vuelto a caer.



Fueron 5.500 las personas que salieron ese día a la calle, según el Gobierno (la CGT elevó esa cifra a 25.000), frente a las 24.000 del 21 de septiembre y a las 60.000 del 12 de ese mismo mes.



La Francia Insumisa había organizado una manifestación el 23 de septiembre, en la que, según su propio relato, participaron 150.000 personas (la policía rebajó la cifra a 30.000) contra lo que llamó "el golpe de Estado social de Emmanuel Macron".



El proyecto de liberalización del mercado laboral fue adoptado el 22 de septiembre por el Ejecutivo de Macron por el procedimiento del decreto ley, lo que permitió su entrada en vigor inmediata en espera de la tramitación parlamentaria, prevista después del 20 de noviembre.