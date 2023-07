El resultado ganador del sorteo de la Bonoloto de este viernes, 28 de julio

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 28 de julio, por Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en España ya tiene combinación ganadora.

En esta ocasión el boleto ganador era el que tenga la combinación ganadora que el azar ha querido esté compuesta por los números 22, 28, 32, 34, 38 y 45. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 4 (solo para el juego diario). La recaudación de este sorteo ascendió a 2.471.896,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1,1 millones de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) se ha contabilizado un acertante, que se ha hecho con un premio de 158.453,89 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 25 de Elche (Alicante), situada en la calle Valencia, 1 L-2.

Los sorteos de Bonoloto se realizan de lunes a domingo a las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, y son públicos y pueden presenciarse en directo hasta completar el aforo, pero además también se retransmiten en directo a través de la web de Loterías. Asimismo, desde Loterías y Apuestas del Estado se recuerda que estos sorteos quedan almacenados en la videoteca de su web para visualizarse siempre que se quiera.

Tal aclaración llegó después de que hace unos meses dos combinaciones fueran casi iguales con muy pocas horas de diferencia. En redes sociales saltó la polémica, pero Loterías la zanjó rápidamente. En declaraciones a La Información aseguraron que "se trata de una coincidencia; de hecho, los números no salieron en el mismo orden en los dos sorteos", zanjó.

No es de extrañar tanto revuelo porque si los números premiados el jueves 9 de marzo fueron el 8-21-23-40-43-47 con el 26 de complementario y 7 de reintegro, solo 48 horas después el sábado 11 de marzo el boleto premiado contenía los números 8-21-23-28-40-47 con el mismo complementario, el 26, y el mismo reintegro, el 7.