¿Existe el monstruo Nessie? Sale a la venta la mansión con vistas al Lago Ness

En 1934 una fotografía del Lago Ness de Escocia dio la vuelta al mundo. El médico Robert Kenneth Wilson capturó la imagen de un ser desconocido bautizado como 'Nessie, el monstruo del Lago Ness'. Desde entonces, miles de personas acuden a la zona cada año en busca de otra prueba de su existencia, y sin duda alguna las mejores vistas están en la mansión que se acaba de poner a la venta.



'The Manse', una casa de seis estancias cuyas habitaciones se alquilaban por 86 euros la noche, se pone a la venta por 346.000 euros con un estatus privilegiado: desde ella se observan las mejores vistas del lago.

Si bien la célebre imagen de 1934 fue acusada de manipulación, la 'caza' de Nessie es un fenómeno mundial que no tiene fin: este mismo año se registraron siete avistamientos del supuesto monstruo del Lago Ness.



Ahora, si dispones de la cantidad requerida, podrás seguir sus pasos desde el salón de esta mansión, como si se tratase de una pantalla gigante de televisión.



Situada a siete millas de Iverness, capital de los Highlands escoceses, la casa dispone de dos dormitorios dobles y uno individual. Todos los suelos son de madera y hay varias chimeneas, fundamentales para combatir el frío y la humedad de la zona.

'The Manse', la mansión con vistas perfectas sobre el Lago Ness. / Deadline news.

Una vista limpia sobre el lago de los 33 millones

'The Manse' es un lujo para los visitantes ya que dispone de la única vista 'limpia' del lago: no hay ni árboles ni vegetación que entorpezcan la panorámica.



Asimismo, desde el inmueble se puede observar el castillo Aldourie, una propiedad de lujo disponible para eventos u hospedaje, que fue elegida por el actor Charlie Sheen cuando visitó el lago en su particular búsqueda de Nessie.



La leyenda del animal es una mina de oro para Escocia, ya que las visitas al Lago Ness reportan al país 33 millones de euros anuales de beneficio.



Según datos de Google, cada mes se realizan 200.000 búsquedas sobre el monstruo, y 120.000 a mayores pidiendo información sobre el alojamiento en la zona.