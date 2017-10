'Atomian', el gran cerebro artificial que capta todo lo que hace Messi, Piqué y cía

Lionel Messi se exige al máximo en una sesión de flexiones que parece interminable. Detrás suyo, Gerard Piqué repite los mismos ejercicios intensos que potencian sus músculos. Más atrás, a un costado del campo de juego, Andrés Iniesta acelera y vuelve a frenar, una y otra vez, mientras corre de manera diferenciada al resto de compañeros. Estas son imágenes recurrentes de un día habitual de preparación física en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde las estrellas del FC Barcelona trabajan cada semana. Los jugadores suelen llevar chalecos de entrenamiento verdes y naranja flúor, con dispositivos de GPS incorporados.



Pero lo que muy pocos saben es que, de un tiempo a esta parte, cada movimiento milimétrico de los futbolistas azulgranas está siendo 'escaneado' por un complejo 'cerebro artificial', que después interpreta esa información a través de un sistema cognitivo único en el mundo y sin precedentes. Se llama 'Atomian' y lo ha desarrollado una empresa catalana fundada hace escasos tres años. El objetivo de este software es "replicar las funciones cognitivas de los deportistas y después 'humanizar' los datos que éstos emiten. No existe otro producto de estas características en el planeta", explica Miquel Montero, el CEO y fundador de la startup.

En verdad, se trata de un software de computación cognitiva capaz de transformar en conocimiento toda la información de una organización (club deportivo, institución gubernamental, hospital, comercio o cualquier estructura a la que se aplique) y dar respuestas inmediatas a las consultas sobre dicha información en lenguaje natural, reduciendo el tiempo empleado por las empresas en el análisis de datos. Por eso, como quedó dicho, 'Atomian' es capaz de replicar algunas de las funciones cognitivas del cerebro.



Cada jugador emite 5 datos por segundo



Niveles de aceleración, ritmos de velocidad, frecuencias cardíacas, temperatura corporal... Cada astro del Barça emite una media de 5 datos por segundo en un entrenamiento o un partido de fútbol. Todo ello es absorbido por 'Atomian', que está en plena fase de pruebas, gracias a un contrato firmado entre el desarrollador de ese software y el club culé. Montero no duda de que esta experiencia piloto tranquilamente podría terminar siendo demandada no solo por el Barça, sino por los atletas de élite en todas las disciplinas deportivas.



Es que el campo de acción de este gran 'cerebro computarizado' que (casi) todo lo mide, vigila y analiza, obviamente, trasciende el deporte. La 'startup' ya ha colocado su producto, entre otras instituciones destacadas, en los hospitales Clinic de Barcelona, Santa Creu i Sant Pau y en el de Granollers, en el Servicio Catalán de Salud (CatSalut), en la Generalitat y "en un gran banco que acaba de mudar su sede social de Cataluña, aunque el nombre no lo puedo dar por un contrato de confidencial", confiesa el CEO.

¿En qué consiste esta tecnología de vanguardia? En el caso del deporte (y más específicamente en el del Barcelona, por ejemplo) hasta ahora muchos de los movimientos de un futbolista que eran registrados en el campo o en un entrenamiento pasaban a integrar una gran base de datos. ¿Cuántas aceleradas hizo Luis Suárez en un partido? ¿Cuántas frenadas realiza Busquets en 45 minutos de juego? ¿Cuántos metros recorre, de media, Jordi Alba cada vez que el equipo pasa al ataque? Los preparadores físicos y asistentes de campo antes tenían que consultar con el servicio de big data del club sobre situaciones particulares a la hora de analizar ciertas lesiones, por ejemplo. Pero ese proceso que consistía en entrecruzar datos era generalmente muy arduo: demandaba semanas y mucho dinero.



Ahora, 'Atomian' procesa esos millones de elementos y, gracias a la inteligencia artificial, solo basta con redactarle la pregunta (por ejemplo: "¿Qué velocidad promedia el jugador X en determinado ejercicio de resistencia en una práctica deportiva?") que la respuesta saldrá en segundos. "El sistema replica las funciones del cerebro para agilizar la función de la información, utilizando átomos de conocimiento, de ahí su nombre", cuenta el CEO.



En secuencias, 'Atomian' es capaz de documentar desde la posición en el campo y todos los movimientos de una estrella culé, a su temperatura corporal, pasando por toda la información que se captan con las cámaras y GPS en los entrenamientos, entre una infinidad de posibilidades. Después ese inagotable arsenal de datos se traslada al cerebro electrónico del software. La inteligencia artificial permite que el sistema razone y de respuestas concluyentes. "Atomian no procesa el lenguaje natural de esos datos, los entiende", aclara Montero. Gracias a ello, el entrenador Ernesto Valverde puede tardar apenas segundos en conocer al detalle cuántos pasos da su jugador entre un punto y otro del campo del juego, si es que lo desea, para gestar jugadas ensayadas. De este modo, los tiempos de consulta se reducen hasta un 75% que mediante el sistema de big data más evolucionado hasta el momento.



Desde un hospital a un bar



En diálogo con lainformacion.com, Montero, ingeniero informático y diseñador de sistemas cognitivos, asegura que una de las principales ventajas de 'Atomian' es su versatilidad. Puede ser igual de eficaz y certero en un hospital (el CEO pone el ejemplo de si se quiere saber cuántos casos de asma hubo en el último año, relacionados con los ingresos hospitalarios, en determinado período de tiempo) que en un simple bar: el cerebro artificial es capaz de determinar cuántos refrescos se sirvieron en un establecimiento, en determinado mes, en una fracción horaria específica, a través de los datos que 'emite' la caja registradora.

Dentro de 'Atomian' se esconden algoritmos y estructuras de datos, pero se trata, antes que nada, de un "gran modelo de conocimiento", comenta su artífice. El 'padre de la criatura', de 41 años, resume cómo ha comenzado este sueño: "Desde joven tenía la ilusión de hacer algo importante en materia de inteligencia artificial. Hace casi dos décadas que llevo investigando los sistemas cognitivos. La empresa sólo tiene tres años de vida y éste, obviamente es mi mayor reto profesional", asegura. En 2008 diseñó una gran arquitectura cognitiva que después, entre 2011 y 2014, sirvió para "preparar un plan de negocios", narra. En 2014 lanzó su primera ronda de inversiones y, hoy tres años después, la firma cuenta ya con 15 empleados. Una cosa importante, aquí tenemos más mujeres que hombres trabajando como ingenieros informáticos", resalta Montero, y sonríe con ganas.



Antes de despedirse, asegura que su principal objetivo inmediato es "convertir a 'Atomian' en una empresa que sea rentable y robusta en el tiempo. La facturación aún no ha sido tan importante, ya que hubo muchísimo gasto en materia de I+D y otros apartados. Como paso previo a la búsqueda de vías de internacionalización debemos consolidar líneas de negocios aquí. Barcelona es un gran sitio para emprender", señala el ingeniero que, además de ser un apasionado de su trabajo, también adora, en el contexto de "una vida muy ordenada y normal" pasar tiempo con sus hijos, de 9 y 6 años, jugar al pádel y ver fútbol. Una obviedad, claro... es fanático del Barça.