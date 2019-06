¿Joyas baratas para bodas o comuniones? Se abre la puja en los Montes de Piedad

Si antes eran los sellos de oro o las pulseras con monedas colgando que tradicionalmente lucían nuestros abuelos, ahora hay anillos de pedida de diamantes chatones, bisutería de Tous o todo lo necesario para una boda a precio de saldo. El perfil de las subastas de los Montes de Piedad ha cambiado radicalmente. Cada vez hay gente más joven, de mediana edad, autónomos y dueños de pymes -en concreto son el 45% de los casi 140.000 usuarios en 2017- entre quienes acudieron a pedir un crédito a estas entidades dejando a cambio sus objetos valiosos. Sin olvidar, a los jubilados y a los inmigrantes, los clientes tradicionales. Lejos quedó ese perfil de "pobres de solemnidad".

Las subastas online también han llegado a los montes y ahora, sin barreras territoriales, es más sencillo (y seguro) conseguir un chollo. Pasen y lean, porque aquí contamos dos historias. La de Marina, 39 años, que ha tenido un bache en la empresa que montó hace dos años y va a empeñar joyas familiares y un anillo de compromiso, porque tiene que sortear temporalmente los pagos de dos clientes morosos. Y la de Juan Antonio, 47 años, que busca en la subasta online del Monte de Piedad ahorrar unos euros en medallas, diademas, pulseras, pendientes y crucifijos para la comunión de sus gemelas.

¿Me fío o no me fío?

Pero antes, grábese que el mes de junio puede ser el que consiga la pieza que estaba buscando comprar para ese evento especial o la ocasión perfecta para poner en circulación una joya familiar que está cogiendo polvo en casa y cuyo dinero nos puede resolver el roto que nos crea el impago de un cliente. Esta opción es tan interesante para el que busca barato como para el que necesita liquidez exprés con garantía. Y la plataforma online unificada agiliza las dos opciones. Actualmente hay nueve Montes de Piedad en activo con un total de 25 oficinas por todo el territorio nacional. Microbank y Liberbank son los únicos asociados a entidades bancarias.

El resto, Afundación, Fundación Bancaja, Fundación Bancari Ibercaja, Fundación Obra Social de Castilla y León, Fundación Montemadrid y Fundación Bancaria Unicaja pertenecen, como su propio nombre indica, a Fundaciones y tienen obra social detrás. Los Montes se han convertido en los pulmones para financiar lo que queda de la obra social de las antiguas Cajas de Ahorros. Y es que con siglos de antigüedad -nacieron en Italia en 1431- han sobrevivido a la desaparición de las cajas y realizan 300.000 préstamos anuales con joyas como garantía.

Santiago Gil De la Rosa, subdirector de la institución y presidente de la Asociación de Montes de España, aclara que quieren democratizar las subastas, quitarles la pátina de elitista y acercarlas a la gente gracias a su herramienta online. "Están hechas para todos y son un canal de chollos con respaldo jurídico, tanto para el que empeña sus objetos como para el que los adquiere".

Algunos datos. En 2017, el sector realizó 292.584 préstamos por valor de 192 millones, un 1% más que el ejercicio anterior. La cantidad media por operación fue de 658 euros, un 3,6% más, lo que supone el 75% del valor medio de tasación de los objetos. Gil asegura que están preparando los datos de 2018 y que son similares y explica que ya no están bajo el paraguas de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y desde hace seis meses lo hacen de manera independiente. ¿Dudas?

Quiero vender, pero tengo miedo al proceso

¿Cómo funciona un Monte de Piedad? ¿Se se saca en subasta más dinero del que debo me lo devuelven? ¿Puedo interrumpir una subasta y recuperar mis joyas? El funcionamiento es sencillo, transparente y tiene garantías jurídicas. Algo que no ocurre con los prestamistas particulares. Se acude a una oficina de los nueve Montes de Piedad, se tasa el bien en menos de media hora y se decide un interés que va en una horquilla entre el 8% y el 15%. El préstamos tiene validez de 12 meses, se puede renovar o recuperar las joyas. Lo que no se devuelve se subasta, pero en el 96% de los empeños los objetos vuelven con sus primeros propietarios, según datos internos.

Santiago Gil recalca que una de las grandes ventajas de los Montes es que "si en la subasta se obtienen una cantidad superior a la del préstamos de la deuda pendiente, el dinero se devuelve". Y puntualiza: "Hay usuarios que buscan la subasta porque tienen joyas en casa que les da miedo tener o porque simplemente no las usan y saben que se beneficiarán de la puja". Y sí, se puede interrumpir una subasta siempre que no haya pujado nadie.

Me animo y quiero pujar por una joya

¿Me puedo arrepentir después de una puja?¿Qué hago? ¿Cuanto tiempo dura una subasta? Lo mejor es visitar físicamente los objetos deseados o bien estudiarse previamente el catálogo online. Las pujas son irrevocables. Por lo tanto, el usuario debe asegurarse, antes de confirmar la puja, de la correcta elección del lote y del importe que está dispuesto a ofrecer. No obstante, en la sesión online existe la posibilidad de eliminar la puja máxima realizada, quedando su oferta establecida por encima de la última que se haya recibido.

Por ejemplo, si usted establece una puja máxima de 1.000 euros y la última oferta recibida por ese lote es de 300 euros, en caso de que usted decida eliminar su puja, quedará fijada su oferta en 325 euros (el tramo inmediatamente superior a 300 euros) y sólo desparecerá la puja máxima mencionada de 1.000 euros.

Más cosas. Las subastas duran 20 días desde la publicación de la misma y hay que registrarse. Las personas que vayan a tomar parte, deberán registrarse como usuarios del portal de Subastas del Monte de Piedad, cumplimentando el formulario correspondiente según el detalle indicado en la página de identificación. También se puede pujar como empresa, pero hay que presentar la documentación pertinente. Existe un plazo límite de 5 días hábiles para abonar la compra desde la adjudicación del lote, previa entrega a cuenta de un 20% en concepto de reserva.

Y una curiosidad final: El origen del nombre 'monte' procede del italiano 'ilmonto', porque los franciscanos amontonaban las limosnas recogidas en Perugia, en el siglo XV, con las que financiaban los préstamos.