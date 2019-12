Cuando lograr la integración y la autonomía laboral es cuestión de una caja de regalo

Cuando a Margarita le preguntan qué es lo que más le gusta de su jornada laboral, la respuesta es clara: “Los cumpleaños. Hoy es el de Begoña y ha traído una tarta enorme, le cantamos cumpleaños feliz y hacemos una fiesta con aperitivos”. Aunque tiene 73 años, no piensa en jubilarse y si tiene que ponerle alguna pega es la relación que tiene con una compañera, un poco más complicada de lo normal. Alba, por su parte, se lleva muy bien con todas y cuenta que su mejor amiga se llama Javiera.

Margarita, Begoña, Alba y Javiera son cuatro de las 76 mujeres que forman parte del proyecto ‘Nuestro trabajo es más fácil empaquetando’, una iniciativa del Centro Ocupacional APADEMA (Asociación para la Promoción y Atención a Personas con Discapacidad Intelectual) a través de la cual este colectivo se desarrolla en el mundo laboral, en este caso, seleccionando y montando artículos de regalo y promoción para otra empresa.

“Aquí trabajan en cadena, montando 1.800 cajas al día, con 100 productos diferentes y divididas en cinco grupos dependiendo de sus capacidades. Cobran en función de cómo trabajan, pero el objetivo final es que sean autónomas y mi misión es formarlas para que puedan encontrar un trabajo fuera de aquí”, explica la preparadora laboral del centro y máxima responsable del proyecto, Ana García Portillo. “Montamos cajas y cuando están armadas las llenamos de productos. Las que más me gustan son las de productos de belleza, aunque no podemos cogerlos. Un día nos dieron unos que habían sobrado y me volví a casa tan contenta”, explica Margarita.

Su jornada comienza a las 10.30 y termina a las 17.30, con un descanso de una hora para comer. Después realizan otras actividades, como clases de cálculo, lenguaje, deporte e inserción laboral. “Esta última consta de cuatro talleres: administración, en el que aprenden el uso de la fotocopiadora, atender llamadas de teléfono o a recibir clientes; lavandería, en el que lavan, separan, ordenan y reparten la ropa de las que viven en la residencia, así como sus batas de trabajo; comedor, en el que barren, friegan el suelo, ponen y quitan la mesa y cortan la fruta; y huerto, en el que plantamos y recolectamos verduras”, explica la responsable.

El objetivo final de este proyecto no es otro que la integración laboral externa, “y aunque es difícil, vamos lográndolo”, apunta García Portillo. De hecho, tres miembros del centro están trabajando a media jornada en una empresa privada de jardinería -después regresan al centro para las actividades de grupo- y otra alumna ya ha sido contratada indefinidamente en una tienda de moda en el centro de Madrid.

Colaboración

Este proyecto ha sido uno de los 37 seleccionados por Fundación Mutua Madrileña para recibir una de sus ayudas a la Acción Social, a las que destina un millón de euros. Un apoyo fundamental, pues el centro solo cuenta con dos cuidadores fijos para atender las necesidades de las 76 mujeres. “Hasta ahora teníamos voluntarios para echar una mano en los talleres, pero no siempre era suficiente. Con esta ayuda hemos podido contratar a dos personas y su ayuda está siendo muy bien recibida. Se han adaptado a las chicas perfectamente y el clima que se respira es de total armonía, ellas les adoran”, explica la responsable.

Juan Miguel Furió es una de las personas que se ha incorporado gracias a esta ayuda: “Al principio tenía un poco de miedo porque es la primera vez que trabajo con personas con discapacidad y no sabía si me iba a adaptar a ellas, pero me he encontrado con unas personas maravillosas, que tienen más energía que yo, me ayudan en todo, no se quejan de nada, aprenden rápido y además me llaman guapo -comenta-. Paso 8 horas con ellas y, si la Fundación Mutua Madrileña sigue adelante con este proyecto, yo estaría encantado de seguir”, concluye.