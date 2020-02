CNMV insta a Mapfre a cuantificar en sus cuentas el riesgo por el cambio climático

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere que las compañías aseguradoras detallen con precisión el posible impacto que puede tener el cambio climático sobre su negocio. Y así se lo ha hecho saber a Mapfre, a quien pide más información al respecto una vez que sus resultados han sufrido un golpe superior a los 420 millones de euros en el último trienio como consecuencia de las mayores, y cada vez más frecuentes, catástrofes naturales acaecidas durante este periodo.

Así consta en un reciente requerimiento de información adicional sobre las cuentas del ejercicio 2018 que el supervisor bursátil ha realizado a la compañía que preside Antonio Huertas. El mismo, incluye una serie de recomendaciones a fin de mejorar la calidad de las cuentas de Mapfre y, entre las mismas, se insta a la aseguradora a aportar un "mayor detalle" sobre las potenciales consecuencias financieras del cambio climático, en particular cómo pueden afectar las cuestiones medioambientales actuales y previsibles a su "evolución, resultados o situación".

Y es que precisamente Mapfre atraviesa una mala racha en lo que a desastres naturales se refiere. En 2017 sus cuentas se vieron lastradas en 184 millones de euros por culpa de los terremotos en México; los huracanes en el Caribe y el Norte de los Estados Unidos; y las inundaciones catastróficas de El Niño en Perú. Un año después, el golpe fue de 108 millones por los tifones en Japón y tormentas de invierno en EE.UU. El ejercicio pasado los tifones Faxai y Hagibis, también en la isla del sol naciente, restaron, junto a los disturbios de Chile, un total de 130 millones al beneficio.

Esta serie de desastres extraordinarios suman 422 millones en los últimos años. En sus últimas cuentas, además, Mapfre destaca que durante 2019 el impacto de la climatología adversa ha sido "muy relevante" en España, especialmente en el último tercio del año, cuando se han sucedido una serie de "diferentes eventos con una intensidad, frecuencia y concatenación nunca antes conocida". En concreto, la aseguradora destaca cuatro DANAs, seis temporales, cuatro Tempestades Ciclónicas Atípicas (TCA) y varias riadas y tornados.

No obstante, la petición sobre el impacto futuro que tendrá el cambio climático en sus cuentas, no es la única que hace la CNMV, que también solicita a Mapfre incluir en sus informes no financieros la brecha salarial por categorías profesionales; aportar más detalles respecto a sus políticas de prevención de la corrupción y el fraude; y desglosar en qué partidas de la cuenta de pérdidas se incluyen determinadas provisiones técnicas.

Toque de atención por el cómputo del beneficio por acción

Además, el organismo que preside Sebastián Albella "recuerda" a la aseguradora que debe tener en cuenta la remuneración de sus empleados en títulos de la compañía a la hora de calcular el beneficio por acción y recomienda a la compañía que detalle por qué considera que no hay indicios de control en determinadas compañías en las que Mapfre -la única aseguradora cotizada junto a Catalana Occidente- posee una participación de más del 20% de su capital.

En respuesta a las sugerencias de la CNMV, destinadas a mejorar la calidad de la información que Mapfre distribuye al mercado, el director financiero de la compañía, Fernando Mata, asegura en una carta fechada el pasado 18 de febrero que las mismas se han analizado y que "toman nota" de cara a la formulación de las cuentas anuales e información financiera intermedia de los próximos ejercicios.

En paralelo a las recomendaciones, el supervisor bursátil también hace un requerimiento de "información adicional" sobre determinados aspectos contables del ejercicio 2018. En concreto sobre el valor de los fondos de comercio de determinadas filiales, deterioros de algunos créditos, así como una reclasificación de una provisión por contingencias derivadas de una disputa con el fisco en Brasil que está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Supremo del país.