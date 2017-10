REE no solo corteja a Hispasat: puja por proyectos en Perú de hasta 560 millones

REE Eléctrica de España (REE) mantiene como un objetivo estratégico la expansión en América Latina. La empresa, participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está interesada en la nueva subasta de líneas de alta tensión que Perú va a celebrar el día 30 de este mes y en la que compiten hasta nueve grupos internacionales, entre ellos dos asiáticos: China Southern Power Grid y Adani Transmission, de India. La inversión estimada ronda los 500 millones, según fuentes internas de la compañía.



"REE no comenta operaciones en marcha", asegura un portavoz de la compañía. No obstante, la compañía admite que está interesada en proyectos de países en los que ya está presente, fundamentalmente Chile y Perú. En Chile, REE tiene el foco centrado en las licitaciones de las obras de expansión del sistema de transporte troncal. En Perú, el operador eléctrico estudia licitaciones de hasta 560 millones de euros para alta tensión.



Activos en Chile y en Perú



Red Eléctrica cuenta con importantes activos en Chile y en Perú. En Chile participa al 50% con Engie en la sociedad TEN, que construye una línea de 600 kilómetros con un coste de 780 millones para unificar el sistema eléctrico del país.



Perú es la gran apuesta. REE entró en el país en 1999 con la participación en la concesión de Red Eléctrica del Sur (construcción y operación de líneas de transmisión en el sur del país). En la actualidad, el grupo, a través de Red Eléctrica Internacional (REI), es propietaria al 100% de Red Eléctrica del Sur (REDESUR), encargada de gestionar el transporte eléctrico en el sur de Perú (regiones de Arequipa,

Moquegua, Tacna y Puno), y de Red Eléctrica Andina (REA), empresa de mantenimiento. A su vez, REDESUR es propietaria de las empresas Transmisora Eléctrica del Sur 1,2 y 3.



Ahora, el Grupo RE ha puesto el foco en las licitaciones de los proyectos

del plan de transmisión de Perú 2015-2024.



Fuelle para la expansión



La compañía que dirige José Folgado tiene fuelle para la expansión. La proporción entre deuda y recursos propios es relativamente baja, del 63%, explican fuentes de la empresa, cuando la media en compañías similares está en el 72%. Hay margen para acometer nuevos planes.



Red Eléctrica de España (REE) prevé invertir 2.113 millones de euros hasta 2019 en aplicación de la segunda mitad de su plan estratégico 2014-2019. De este volumen de inversión, 1.823 millones corresponderán a actividades ya consolidadas, como el mantenimiento de redes e instalaciones. El plan estratégico de la compañía para el periodo 2014-2019 contempla una inversión total de 4.575 millones.



La empresa ha admitido que está interesada en la compra de la compañía de satélites Hispasat a su todavía propietario, Abertis, o al dueño que resulte del proceso de ofertas sobre la compañía.



Hispasat y la diversificación



"Coincide con nuestra idea de diversificar actividades" señaló un portavoz de la empresa que, no obstante, matizó que el interés y los contactos para la posible compra "fueron previos a la OPA (de la italiana Atlantia sobre Abertis)".



La pregunta es si REE podría afrontar dos operaciones al tiempo, la prevista en Perú y la hipotética adquisición de Hispasat, para que se barajan cantidades de entorno a 1.000 millones.