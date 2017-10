"España necesita una solución política estable en Cataluña cuanto antes"

Un puñado de horas después de la turbulenta jornada del domingo en Cataluña y de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abriera la puerta a la proclamación inminente de la República Independiente de Cataluña, el Instituto de la Empresa Familiar - una institución con un muy significativo peso de la burguesía empresarial catalana - se ha situado del lado del diálogo y ha instado a los actores políticos a sentarse lo antes posible para evitar que el enfrentamiento vaya a más.

"España necesita una solución política estable cuanto antes", ha asegurado el presidente de la institución, Ignacio Osborne, en el discurso de bienvenida a los más de 1.600 empresarios familiares que se han dado cita en el Palacio de Congreso de Toledo con motivo del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Osborne ha pedido diálogo, sí, pero también en el marco de la Constitución. La Empresa Familiar se ha posicionado de forma explícita al lado de la Carta Magna, que su presidente ha definido como "el mayor símbolo de convivencia de nuestro país".

Pero la institución ha reclamado también una acción proactiva en este marco. Ignacio Osborne ha recordado que la Constitución pone sobre la mesa los instrumentos, las herramientas y los foros necesarios para abrir un diálogo que permita resolver el conflicto desencadenado en Cataluña de manera consensuada y sin necesidad de enfrentamientos.

La Empresa Familiar ha querido recordar que se trata de un conflicto político, sí, pero también un foco de preocupación económica. "La seguridad jurídica es uno de los grandes pilares sobre los que se construye el bienestar", ha recordado Osborne, que ha admitido la honda preocupación de los empresarios en relación a lo que está sucediendo en Cataluña.

Rosell pide diálogo entre Cataluña y Madrid



Por su parte, el presidente de la patronal española CEOE, Joan Rosell, ha pedido "reconducir la situación" entre el Gobierno central y Cataluña porque, ha advertido, la economía cuando "no hay estabilidad y la legalidad no es al 100 % siempre queda tocada".



"Las leyes que hay en la actualidad son muy importantes y el proceso que se hizo no fue cien por cien legal, ni mucho menos, y por tanto a partir de aquí lo que hay que hacer es reconducir la situación", ha dicho al margen del XV Foro de diálogo Italia-España.



Así, ha instado a los interlocutores en Madrid y Barcelona a "buscar soluciones" porque en su opinión, subrayó, "lo que quiere la sociedad en su conjunto son soluciones". "Lo que no quiere son problemas, lo que quiere es una solución pactada entre todos", ha afirmado.



A su juicio "los políticos tienen que dar un paso hacia adelante y el paso hacia delante quiere decir qué alternativas hay, qué problemática hay, uno ponerse en la piel del otro y el otro en la piel del uno y, a partir de aquí, buscar fórmulas para que de alguna manera sirvan a solucionar la situación en la que actualmente estamos".