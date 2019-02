El abad de Montserrat pide perdón por los abusos sexuales en su homilía

La Iglesia católica sigue intentando lavar su imagen y pidiendo perdón por los escándalos de pederastia que han salpicado a varios de sus sacerdotes . Así, el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales en la comunidad y se ha comprometido a "aclarar" lo sucedido en su homilía dominical desde la Basílica, donde víctimas de pederastia se han manifestado hoy para exigir su dimisión.

Soler ha centrado su intervención ante los feligreses de la misa dominical de Montserrat (Barcelona) en los casos de abusos denunciados en los últimos días por parte de al menos tres hombres que aseguran haber sido agredidos sexualmente cuando eran adolescentes por el monje Andreu Soler, que falleció en 2008. "Mis hermanos de comunidad y yo mismo pedimos humildemente perdón a las víctimas, nos solidarizamos con su dolor y les ofrecemos el apoyo de la comunidad", ha aseverado el abad, que ha confesado que los casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos le duelen "profundamente".

El líder de la comunidad benedictina de Montserrat ha pedido asimismo perdón "a todas las personas a quienes el conocimiento de estos hechos ha podido escandalizar o hacer perder confianza en instituciones de la Iglesia" y se ha disculpado "por las cosas que en el pasado no se hayan podido hacer lo bastante bien en Montserrat o hayan facilitado comportamientos indignos". "Reiteramos una vez más nuestra condena rotunda a cualquier tipo de abuso realizado a menores y expresamos nuestra voluntad de transparencia total", ha recalcado el abad, que ha recordado que se ha creado una comisión externa para investigar las denuncias de abusos sexuales en Montserrat.

Según ha precisado Soler, una vez la comisión concluya su trabajo, la Abadía actuará "en consecuencia", de acuerdo con los protocolos establecidos por el papa Francisco. "Tenemos las herramientas necesarias para aclarar los hechos y atender a las víctimas de manera justa y evangélica", ha agregado.

Las medidas impulsadas por el abad para esclarecer los casos de abusos sexuales no contentan a los denunciantes; Miquel Hurtado, el primero en acusar públicamente al monje Andreu Soler, se ha manifestado hoy en Montserrat junto a Pete Saunders, antiguo miembro de la comisión antipederastia organizada por el papa Francisco.

Blandiendo una pancarta con el lema "Abad encubridor, no puede ser pastor", Hurtado ha exigido a Josep Maria Soler que dimita y ha arremetido contra la comisión de investigación que éste ha impulsado, ya que considera que no es suficientemente independiente. "Las víctimas hemos venido para exigir la dimisión del abad por encubrir durante 20 años un caso de pederastia", ha explicado Hurtado, que ha criticado que Soler no denunciara los hechos a la policía, pese a ser consciente de ellos, ni informara al Vaticano ni abriera una investigación canónica para aclararlos.