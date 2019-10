Santiago Abascal en el Hormiguero: "Yo no soy fascista. Y no, no soy facha"

"No soy fascista. Y no, no soy facha". Así comenzó el líder de Vox, Santiago Abascal, una entrevista en El Hormiguero, en la que ha criticado que a "los progres", a los que definió como "personas de izquierdas que intentan dictar lo políticamente correcto", no se les critique por manifestar su tendencia política. "Pablo Iglesias dice que es comunista, pero no se le ataca ni hay una movilización contra él", afirmó.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Abascal evitó realizar comentarios sobre las declaraciones de Javier Ortega Smith, número dos de la formación, sobre las Trece Rosas, a las que acusó de "violar y matar vilmente", asegurando que "no conoce el episodio al que se refería Javier". Añadió, no obstante, que su partido no tiene "una posición de Franco" y que intentó apelar "a la reconciliación" durante su acto en Vistalegre.

También reafirmó la posición de su partido con respecto al aborto y ha insistido en que suprimiría la actual ley de plazos por promover "una práctica eugenésica y anticonceptiva". "Creo que no se debe acabar con la vida que se lleva dentro. Hay muchas mujeres que dicen que su cuerpo es suyo, pero lo que llevan dentro no es su cuerpo", sostuvo. En este sentido, el líder de Vox rechazó calificar el aborto como un asesinato porque no quiere "ofender a las personas que toman esta decisión en una situación de presión". Eso sí, dejó claro que desde su formación prefieren que la vida llegue a término.