Álvarez de Toledo enciende las redes con su "no todo lo que no sea sí es un no"

En un momento en el que vuelve a surgir el debate sobre la reforma de la ley para eliminar el abuso sexual del Código Penal y que todas las relaciones no consentidas, exista o no violencia, por ejemplo en el caso de que la víctima esté inconsciente, sean consideradas agresión, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, opinó sobre el tema con una frase que generó una importante polémica e incendió las redes tras el debate a 7 que tuvo lugar el viernes en Televisión Española.

Álvarez de Toledo afirmó durante su intervención que "no todo lo que no sea un sí es un no" y aseguró que ya hay más mujeres asesinadas en lo que va de año, con Pedro Sánchez en la Moncloa, que en todo el año pasado completo, la misma semana que se ha dado a conocer la polémica sentencia de la 'Manada de Manresa', que solo será castigada por abuso sexual y no por agresión, porque la mujer a la que violaron estaba inconsciente, una circunstancia que no le permitió dar un sí o un no.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, la de Podemos, Irene Montero y el de ERC, Gabriel Rufián, instaron a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a rectificar y que acepte que solo un "sí" explícito significa "sí" en el consentimiento entre hombres y mujeres.

Los progres linchan a Cayetana porque ésta insiste en que no hace falta decir sí para consentir, pese a que esta señora tiene razón. Un hombre y una mujer que se gustan, se besan, se abrazan, se dejan llevar y ya. Muchas veces el sí maldita la falta que hace. pic.twitter.com/2NFX1b8O8I — pedroserenado (@CLSaavedra1) November 2, 2019

📺 VÍDEO | Rifirrafe entre Cayetana Álvarez de Toledo e Irene Montero por el consentimiento sexual. "Es un clamor popular que solo sí es sí", comenta Montero. "No todo lo que no sea un sí es un no", responde Álvarez de Toledo https://t.co/yxUFqrTlXE #Debatea7RTVE pic.twitter.com/FnUyqsFgfW — eldiario.es (@eldiarioes) November 1, 2019

🎞️@Adrilastra: Cayetana, no te voy a a pedir que rectifiques porque sé que no lo vas a hacer.



Sólo pido que cuando la modificación de la ley llegue al Congreso, el PP vote a favor de que sólo un sí sea un sí.#Debatea7RTVE pic.twitter.com/FWFBtHWNRZ — PSOE (@PSOE) November 1, 2019