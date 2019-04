Un audio apunta que la investigación a Podemos fue "un mandato" del Gobierno

La supuesta trama contra Pablo Iglesias y Podemos que habría llevado a cabo el comisario Villarejo, tendría el conocimiento y el "mandato" del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Así lo apunta un audio entre tres policías, supuestamente enviados por Interior, y un exministro chavista.

Los conversaciones, que publican El Confidencial y Moncloa.com, corresponden a un encuentro entre tres policías, que habría mandado el entonces ministro del Interior, y Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, para obtener una declaración sobre los pagos que el Gobierno venezolano habría realizado a Podemos. Durante la grabación, uno de los policías, José Ángel Fuentes Gago, inspector y entonces agregado en la Embajada en Países de Bajos, revela que ha hablado "con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español" y que tenía "un mandato" de proteger a las personas que Isea indicase a cambio de obtener la declaración.

Entre las protecciones que Gago ofreció a Isea, como se escuchan en los audios, fue que su nombre no apareciese en la declaración y sacar a su familia de Venezuela para que no sufrieran posibles represalias. "Eso se lo digo, y el cómo esas personas tienen que salir o no (de Venezuela) no me compete a mí. Pero yo le digo a usted que la Policía española es muy buena, eh, y nosotros tenemos en Venezuela a gente buena, tenemos ahora allí a un comisario que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo de ETA, y se las sabe todas. Y pueden salir con él, pueden ir a Argentina, donde sea, y desde allí las hacemos volar a España, o sea. Eso al máximo nivel está garantizado. Se lo digo a usted", dice durante la grabación.

El encuentro tuvo lugar en abril de 2016 en Nueva York, en el consulado de España en la Gran Manzana, y, tras más de cuatro horas, finalizó con una declaración del expolítico venezolano confirmando un pago de siete millones de euros a la fundación CEPS (origen del partido Podemos) a cambio de los denominados "informes huecos".

Junto a Gago e Isea, en la reunión estuvieron presentes otros dos policías: José Manuel García Catalán, entonces jefe de la Brigada Central de Investigación contra el Blanqueo de Capitales de la UDEF y otra inspectora también de la UDEF. Además, el expolítico venezolano con un asesor venezolano Martín Rodil.