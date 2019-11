Reino Unido no tramitará la euroorden contra Ponsatí por "desproporcionada"

Reino Unido no tramitará la orden de detención contra la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Las autoridades británicas han contestado este miércoles a la euroorden del Alto Tribunal argumentando que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación, por lo que no le darán trámite.

Según un documento recibido por la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea) dependiente del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo argumenta: "La orden de detención europea ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido".

Paralelamente, Llarena envió la euroorden también a la justicia escocesa, que aún tenía que pronunciarse sobre el caso, pero que este miércoles ha emitido un comunicado en el que aseguran que la peticion ha sido devuelta a España "en busca de aclaraciones". Lo que implica que Pontasí no se entregará en ninguna comisaría de Edimburgo este jueves tal y como estaba previsto.

El equipo legal de la exconsejera ha asegurado que "durante las últimas 24 horas" ha estado traduciendo la orden de arresto española y que no ha sido hasta la mañana de este miércoles cuando esta ha llegado traducida. En un comunicado, el bufete señala: "La orden ha sido devuelta a España en busca de aclaraciones, lo que significa que la profesora Clara Ponsatí no se presentará en la comisaría de Policía de Edimburgo el jueves 7 de noviembre y la audiencia en el tribunal se cancela".