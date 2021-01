Defensa confina a sus militares de la Armada ante el incremento de contagios.

Defensa se moviliza para frenar los casos dentro de la Armada y confina a sus militares, prohibiendo diversas actividades hasta que el proceso de vacunación no alcance un grado adecuado de inmunidad de las dotaciones de unidades de la Fuerza o se reduzca la incidencia acumulada de casos por debajo de 100.

El notable incremento del número de contagios y de personal en aislamiento por contacto estrecho en todo el ámbito de la Armada, así como los casos producidos en varias unidades a pesar de los protocolos antiCovid seguidos en su alistamiento para el despliegue en operaciones, hace necesario establecer con carácter general en la Armada una limitación de la actividad presencial sin afectar al funcionamiento general de las unidades, señala el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Defensa tomará diversas medidas para "proporcionar el grado máximo de seguridad del personal", mientras se mantiene en la medida de lo posible el funcionamiento normal de la Armada y la operatividad de sus unidades implicadas en operaciones, incluida su fase de alistamiento y certificación.

Medidas relativas a la actividad general

- Las Autoridades Superiores emitirán instrucciones a sus mandos subordinados para el establecimiento de porcentajes de personal presente y número y configuración de turnos, que permitan mantener el funcionamiento de la unidad con el menor número de personal posible. Así mismo, deberán valorar el paso a “Situación 3” si la situación propia o la de su entorno lo demanda. Se excluyen aquellas unidades contempladas en la “Situación 4” del Plan de la “referencia a)”, que requerirán de un plan específico de alistamiento.

- Se cancelan las comisiones de servicio en el extranjero, y aquellas que supongan desplazamiento de localidad, salvo aquellas que se consideren inaplazables.

- Se restringen al máximo la celebración de reuniones presenciales, y se hará máximo uso de la VTC (clasificada o sinclas, según corresponda).

- Se suprimirá la celebración de eventos culturales, actos protocolarios, y visitas, salvo aquellas relacionadas con el trabajo y que no sea posible aplazarlas o realizarlas vía telemática.

- Se mantendrán los servicios esenciales de alimentación y apoyos al personal que realice su trabajo de forma presencial, manteniendo en todo caso las limitaciones impuestas por las autoridades de cada Comunidad Autónoma y las normas establecidas por el Ministerio de Defensa.

Medidas específicas de la actividad de la fuerza

- La prioridad para el alistamiento y despliegue en operaciones de las unidades asignadas al Núcleo del Plan de Choque será "asegurar una burbuja efectiva", señala el comunicado de Defensa.

- Se orientarán todos los esfuerzos para lograr que todas las unidades que inicien un despliegue OMP a partir del mes de febrero, hayan completado previamente el protocolo de vacunación. Para la consecución de este objetivo, el ALFLOT informará del número de vacunas necesarias, y la fecha en la que son requeridas para permitir completar el protocolo de vacunación anteriormente a la fase de alistamiento y certificación previo al despliegue. Para aquellas unidades cuyo proceso de alistamiento en curso no permita la vacunación previa al inicio de su actividad, se identificará la fecha límite en la que deberá haberse completado el protocolo de vacunación antes de iniciarse el despliegue a zona de operaciones.

- ALFLOT ajustará el plan de actividad de la FLOTA, para comprimir al máximo las fases de alistamiento y certificación y situarlas lo más cercano al inicio del despliegue, que sea practicable sin poner en riesgo el alistamiento.

- En dicho plan de actividad únicamente se incluirá la actividad del resto de unidades que sea considerada imprescindible para el mantenimiento de las capacidades críticas y esenciales.

- Para las unidades que no participen en OMP, se efectuará un protocolo Covid que será adaptado de forma particular, bajo el asesoramiento de la DISANAR, para contemplar la realización de pruebas diagnósticas adicionales y las condiciones de realización de las cuarentenas, las cuales no serán domiciliarias siempre que el número de efectivos lo permita, y el mantenimiento de la burbuja hasta el momento del despliegue.

Un esfuerzo de comunicación interna

Todos los mandos, en sus respectivos ámbitos, efectuarán un esfuerzo de comunicación interna para incrementar el nivel de concienciación de todo el personal, en cuanto a la necesidad de respetar las normas dirigidas a limitar la interacción social y maximizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, como medida para proteger su seguridad y las de sus familias.

Para alcanzar el objetivo de comunicación interna se establecen los siguientes mensajes:

- Debido a la marcada tendencia al alza del número de contagios por la Covid-19, la Armada ha adoptado medidas para adecuar su actividad, a la vez que garantiza el funcionamiento y operatividad de sus unidades, centros y organismos.

- Estas medidas deben venir acompañadas de una estricta observación y cumplimiento por parte de cada uno de los miembros de la Armada de las normas higiénico- sanitarias en vigor para contribuir a la prevención del contagio o a su difusión.

- La estricta observación individual de las normas establecidas debe alcanzar su máxima expresión en los periodos en los que haya que mantener cuarentena por razones operativas o por encontrase en aislamiento.