El Gobierno ya da por perdida la batalla por el fondo de los ayuntamientos.

El decreto ley para el uso de los remanentes de los ayuntamientos y que crea un fondo de 5.000 millones para las entidades locales está abocado a la derogación tras no recabar el Gobierno en el Congreso los apoyos suficientes para que siga en vigor. Fuentes parlamentarias de distintos grupos han señalado a Efe que las negociaciones entre los grupos de la pasada noche no han dado el resultado esperado por el Gobierno.

La Cámara Baja votará a lo largo de esta jornada la convalidación o derogación de dicho decreto. Si una mayoría lo rechaza, quedará sin efecto tras haberlo aprobado el Consejo de Ministros a primeros de agosto, previo acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ejecutivo. Sería el quinto decreto ley de la democracia que es derogado por el Congreso.

Los diputados del PNV votarán 'no' al Decreto de remanentes de los ayuntamientos, al considerar que las conversaciones que los jeltzales han mantenido con el Gobierno "no han sido suficientes para superar las diferencias preexistentes·. La portavoz económica del Grupo, Idoia Sagastizabal, expondrá con detalle, durante su intervención en el pleno, los motivos del rechazo de PNV a este Real Decreto Ley.

Por su parte, los alcaldes del Partido Popular han expresado su esperanza en que el Ministerio de Hacienda acabe presentando un nuevo decreto municipal y no se tome la "revancha" con los ayuntamientos después de que, como se prevé, el Congreso tumbe el acuerdo cerrado con la FEMP. En declaraciones a las puertas de la Cámara Baja, los regidores 'populares', entre los que se encontraba el de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, confían que se haga "justicia" y este el último "regateo" que ha hecho Hacienda para sacar adelante su decreto no triunfe. El Gobierno ya asume que así será.

Unidas Podemos sí apoyará a su socio. El colectivo liderado por Pablo Iglesias ha anunciado que votará a favor del decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que este jueves se vota en el Pleno del Congreso después de llegar a un acuerdo de última hora con el Ministerio de Hacienda. La decisión de la formación ha sido revelada después de que el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, haya anunciado a primera hora de este mismo jueves un acuerdo con el departamento de María Jesús Montero para la creación de un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido.