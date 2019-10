Juventudes de ERC dan un billete de AVE a la policía "para que se vaya de Cataluña"

Las juventudes de ERC (Jovent Republicà), han entregado este sábado un ficticio billete de AVE gigante a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Via Laietana para que los policías "se vayan de Cataluña" y para mostrar su rechazo a la "represión" policial tras los disturbios en Barcelona de la semana pasada.

"Su represión no nos representa, no nos tendrán a su lado nunca, al contrario, queremos que se vayan. Nuestra reivindicación tiene más fuerza que nunca tras la violencia policial que hemos vivido en Via Laietana las últimas semanas", ha dicho la candidata de Jovent Republicà a las elecciones del 10N y diputada de ERC en el Congreso, Marta Rosique, en declaraciones a la prensa.

La acción la han llevado a cabo un centenar de militantes de Jovent Republicà, que han cortado la Via Laietana y han hecho entrega de este billete gigante de cartón, además de otras copias impresas con las que han hecho aviones de papel que han lanzado a la puerta de la Jefatura.

En el billete se pueden leer los mensajes "¡Que se vayan!", "Esta tarifa no permite volver a los Países Catalanes" y "Este billete es solidario con todos los afectados por la represión del Estado español", además de otras referencias más sutiles a favor de la independencia de Cataluña. Los jóvenes han desplegado también una pancarta con el mensaje "seguimos adelante, pasamos a la acción" y se han sentado frente a la Jefatura.

Además, Rosique ha leído un manifiesto en el que el Jovent Republicà pide que no se criminalice a la juventud y en el que se recuerda la proposición no de ley presentada por ERC en el Congreso en 2017 en la que se pedía convertir la Jefatura en un museo memorial de la represión franquista.

"Llevamos 88 años de historia pidiendo que las fuerzas de ocupación se vayan de este país y se ha demostrado que nuestra reivindicación tiene más fuerza que nunca tras la violencia policial de las últimas semanas", ha agregado Rosique.

La candidata del Jovent Republicà también ha apuntado que "nunca perdonarán" que en Via Laietana "se hayan sacado ojos", en referencia a las lesiones sufridas por al menos cuatro manifestantes por posibles impactos de pelotas de goma durante las protestas de la semana pasada.