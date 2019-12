Una reportera de TVE celebra en directo que le ha tocado "un pellizco" del Gordo

El Sorteo de la Lotería de Navidad ha inundado de millones varios municipios españoles y muchos han sido los afortunados. Ya son habituales las imágenes de los premiados celebran a las puertas de las administraciones. Pero este año a esa imagen de celebración se ha unido también una reportera de televisión que, aunque le tocaba trabajar, se ha enterado en ese momento de que había ganado "un pellizco".

Natalia Escudero, una reportera de 'La mañana' de TVE, ha celebrado en directo que le ha tocado "un pellizco" en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2019, que se ha celebrado este 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

La reportera se encontraba cubriendo la información sobre los ganadores de 'El Gordo' San Vicente del Raspeig (Alicante) cuando en medio de un directo le preguntaban qué iban a hacer los agraciados con el dinero.

"¿Qué van a hacer con el dinero?", repreguntaba ella, para después añadir: "Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma, que yo hago muchos sucesos. Cuando vine aquí compré uno, pero no se lo digas a nadie, ¡eh!". "Mañana no voy. Natalia, no trabajo mañana", ha subrayado.

En una conexión posterior, Natalia Escudero aclaraba a la presentadora del programa María Casado que lo que le ha tocado es "un pellizco" pero no el premio 'Gordo', que está dotado con 400.000 euros al décimo. Fuentes de RTVE consultadas por Europa Press han explicado que la reportera tiene un décimo agraciado con 5.000 euros, pero no ha tenido la fortuna de que le toque el premio 'Gordo' del sorteo de Navidad.