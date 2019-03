Una madre, condenada por dar dos bofetadas al hijo por no querer ducharse

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a dos meses de cárcel a una madre por darle una bofetada a su hijo, que no quería ducharse. La madre ahora no podrá acercarse al menor de 10 años a menos de 200 metros durante seis meses. Los jueces entienden que la acusada había cometido un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, según publica La Voz de Galicia. Como la mujer no tiene antecedentes la pena de prisión se sustituye por una condena de seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

Según establece la sentencia, la pontevedresa pidió a su hijo que se duchase. Al negarse el niño, que tenía 10 años, recibió dos bofetadas que le causaron eritemas en las mejillas, ante lo que la Audiencia asegura que "la represión ante una eventual desobediencia del menor nunca puede justificarse el uso de la violencia que el acusado ejerció". La defensa de la mujer argumenta que la acción siempre tuvo lugar al amparo del derecho de correción.

Esta sentencia llega después de que en noviembre de 2017 un juzgado de Jaén condenara a un mes y medio de cárcel un hombre de 41 años por propinar una bofetada a su hijo cuando éste tenía 14 años. Se le condenó por un delito de lesiones leves. Fue la madre del menor la que interpuso la correspondiente denuncia al ver llegar a su hijo "con la cara hinchada".