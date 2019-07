Muguruza tras su fracaso en Wimbledon: "No jugaré durante una temporada"

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha mostrado "muy decepcionada" tras caer en su debut en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año, ante la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-4, 6-4), y ha afirmado que su deseo es "no jugar en una temporada" y tomarse "unos días de descanso" hasta que se sienta recuperada.

"(Su deseo) No jugar en una temporada. Al menos, dejar la raqueta un rato, tomar unos días de descanso y cuando sienta las ganas de volver a jugar, jugaré", señaló en la rueda de prensa posterior a su estreno y derrota en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

La ganadora de Wimbledon en 2017 reconoció que es "un poco triste" quedarse fuera a las primeras de cambio y que está viviendo un "día duro", aunque no considera que su derrota haya sido "una sorpresa". "Una vez que has alcanzado resultados muy buenos y levantas trofeos, la gente espera eso. Lo puedo entender, pero no es algo realista. Es muy difícil estar siempre a un nivel muy alto", explicó.

La número 27 del mundo, muy afectada, reconoció estar "muy decepcionada", y aseguró que arrastra "problemas físicos" desde Roma, y que eso puede haber hecho que partiese "con algo de desventaja" respecto a otras jugadoras. Por último, rechazó hablar de un posible cambio de entrenador, ahora Sam Sumyk. "No lo sé y no quiero hablar de eso", concluyó.