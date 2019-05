Podemos preguntará a las bases su apoyo a Sánchez si no consiguen una coalición

Las conversaciones para la formación de un nuevo Gobierno continúan, con PSOE y Unidas Podemos manteniendo sus posturas. Desde la formación morada insisten en un gobierno de coalición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y, en caso de no conseguirlo, preguntarían a sus bases el apoyo. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que "le preguntaríamos a nuestros inscritos, pero nuestra posición es firme y la única garantía para que mejore la vida de la gente es que estemos en el gobierno".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Echenique ha reclamado de nuevo la entrada en el Gobierno con el PSOE, porque considera que las mayorías absolutas "ya no tienen sentido" y el electorado de Podemos "no ha votado que se perpetúe el bipartidismo". Así, ha señalado que en democracia todas las opciones políticas y los votos valen igual, y hay que respetar el resultado del partido. "No es una cuestión de fiarse o no de Sánchez, es una cuestión de garantía para que se cumplan unas políticas progresistas", ha defendido.

Sobre la investidura de Pedro Sánchez, Echenique ha reconocido que "no sería imposible apoyarla", aunque Unidas Podemos no consiguiera entrar en el Gobierno. "Habría que preguntar a las demás fuerzas políticas, pero ya se vio en la votación de la Mesa del Congreso, que no fue tan difícil", ha explicado el secretario de Podemos, haciendo referencia a la votación de la socialista Meritxell Batet para presidir la Cámara Baja, como una posible repetición del escenario en la investidura de Sánchez.

"La mayoría para investir a Sánchez después de las elecciones generales es más amplia que cuando logró ser presidente después de la moción de censura", ha indicado Echenique, que cree que no habrá "problemas" para que Sánchez siga en la Moncloa.

El dirigente de Podemos ha criticado que Pedro Sánchez no haya iniciado negociaciones con su partido y que se ha dirigido a ellos a través de los medios de comunicación. "Son ellos los que han ganado las elecciones y por tanto, tienen la obligación de buscar los apoyos para formar gobiernos", ha manifestado.

En este sentido, Echenique se ha dirigido al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, porque no comprende cuál es "el significado semántico de coalición" para el socialista, que descarta un pacto de gobierno con Unidas Podemos, pero considera incluir en el gobierno socialista a dos o tres ministros de la formación 'morada'.

​"No he entendido muy bien lo que ha querido decir Ábalos, pero en esto hay que dejar claro que no se trata de un 'quítate tú para ponerme yo", ha indicado Echenique, al tiempo que restaba importancia al número de miembros de Podemos que el PSOE quiere integrar en su gobierno. "Es más irrelevante y lo último que habría que hablar", ha dicho.

Reconstrucción de Podemos

El diputado de Podemos ha reconocido los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, y ha apostado por hacer autocrítica del partido. "Tenemos que dedicar trabajo a reconstruir la organización porque tiene debilidad territorial, y fortalecer el espacio político", ha señalado.

"Los resultados fueron muy malos y lo dijimos con total claridad pero no estamos en época de echarnos culpas más allá de los análisis políticos", ha indicado Echenique, incidiendo en la reconstrucción del partido "como lo ha hecho el PP a lo largo de muchos años", y la conformación de un "gobierno de progreso", ha concluido.