Casi 26.000 firmas claman por el examen de Matemáticas de la PAU valenciana

Más de 25.800 personas han firmado ya en la plataforma virtual Change.org tras la dificultad del examen de Matemáticas II de este martes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad Valenciana. En la petición, los firmantes exigen "soluciones" a la Conselleria de Educación al entender que fue la prueba "más difícil de los últimos años" y sentencian: "Exigimos una solución ya".

La solicitud virtual, firmada por Rubén García Ferrer, figura en Change.org desde la tarde de este martes y, para justificar la protesta, adjunta sendas fotografías con las dos opciones de examen a las que tuvieron que hacer frente los estudiantes valencianos.

Desde la CRUE, mediante un comunicado, aseguran que las diferencias que pueda haber en los resultados de la EvAU no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones (que conviene recordar, suponen solo el 40% de la nota de acceso a la Universidad), sino por otro tipo de condicionantes socioeconómicos. Cada comunidad autónoma decide, dentro de unos márgenes muy tasados, qué examen concreto pone. Pero no hay ningún informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras

En la misma línea, el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, asegura que el polémico examen "no se sale del currículum de Bachillerato y todas las preguntas tienen solución correcta". Gil, en declaraciones a EFE, ha afirmado que en las conversaciones que ha mantenido con los profesores que plantearon el examen -especialistas de las universidades-, estos se han mostrado "sorprendidos" por la campaña en la plataforma virtual Change.org contra la dificultad del examen, que supera ya las 26.400 firmas.

Esos docentes consideran que la prueba no tiene una dificultad mayor que otros años, según Gil. Sí es cierto, según ha explicado, que algunos de los apartados en una opción u otra el estudiante tenía que pensar qué se le estaba preguntando y hallar la solución, y alguna pregunta no estaba redactada de forma estándar, pero los entendidos en matemáticas han considerado que no tiene el nivel de dificultad que señala la petición de firmas.

Según ha recordado, en la PAU del año pasado ocurrió lo mismo con el examen de Matemáticas Aplicadas y pedían su impugnación, pero al final no se presentó ninguna reclamación formal sobre su contenido, los porcentajes de las notas no bajaron y fueron similares a los niveles de años anteriores. Además, según Gil, casualmente la persona que inició la campaña el año pasado sacó un 10 en el examen.

Sobre el teorema de Rolle, una de las preguntas del examen, ha indicado a EFE que puede que en algún centro no lo nombren con ese nombre pero es conocido a nivel curricular.

Ha reiterado que, según los profesores, el examen de Matemáticas II "ni es excesivamente difícil ni se sale del temario y todas las preguntas tienen solución correcta", y ha dicho que habrá que esperar al viernes de la próxima semana para ver si las notas son iguales a cursos anteriores.

Los estudiantes tienen la posibilidad de presentar una reclamación o pedir una segunda corrección. En el primer caso, el profesor que realiza la nueva corrección es el mismo que en el primer examen y, en el segundo, es un profesor distinto.