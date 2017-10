Rufián propone contestar al art 155 con un gobierno de concentración 'indepe'

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha propuesto este sábado como "una buena opción" que se forme un Govern de concentración que incluya al soberanismo en general más allá de PDeCAT y ERC, que son los partidos que lo conforman ahora.



"Sería reforzar en definitiva la inmensa mayoría que aglutina este proceso de autodeterminación, y a mí me parecería una buena opción", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.



"Sí, creo que se tendría que hacer", ha respondido al preguntársele por la información de 'El Periódico' de este mismo sábado, según la cual el líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, plantea un ejecutivo de concentración, idea surgida de las bases del partido que durante esta semana se han ido reuniendo en asambleas territoriales.



Según 'El Periódico', la idea no es incluir a la CUP --muy lejana ideológicamente al PDeCAT aparte de coincidir en la independencia--, sino de buscar a personalidad de la sociedad catalana más allá de los estrictos límites del independentismo, pero siempre soberanistas, para dar una imagen de unidad ante la reacción del Estado.



Rufián también ha defendido "cumplir con el mandato del 1-O" proclamando una república catalana si se aplica el artículo 155 de la Constitución, pero que esa independencia llegue la próxima semana depende del Govern.



Sobre la posibilidad de que ERC deje el Congreso, ha dicho: "Me parecería una imagen muy potente la imagen de los diputados republicanos marchando" si se proclama una república, aunque ha añadido que esta declaración depende del Govern.

Por La Información MIRA TAMBIÉN El Gobierno acusa a la Generalitat de despreciar la separación de poderes