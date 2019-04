Soraya Rodríguez ficha por Cs... pero asegura que difiere en "algunos temas"

Soraya Rodríguez, 'número tres' de la candidatura de Ciudadanos al Parlamento Europeo y exportavoz socialista en el Congreso, ha reivindicado este miércoles que se suma a la lista del partido 'naranja' a Europa como independiente y que si tuviera diferencias con Ciudadanos lo hablará para llegar a un acuerdo con Luis Garicano.

"El fichaje es de Soraya. Por encima de diferencias políticas, un tema esencial como el modelo de nación decide, es un elemento decisivo. Voy como independiente con diferencias en algunos temas y coincidencias en otras", ha explicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Preguntada si votaría siguiendo sus convicciones en asuntos en los que el grupo liberal y el socialdemocráta no coincidan en la Eurocámara, Soraya Rodríguez ha admitido que "iría viendo". "En la mayoría de los temas va haber acuerdos sustanciales entre europeístas, luego, habrá temas que indudablemente que si no hay acuerdo, como persona independiente lo hablaremos. Lo iremos viendo, voy como independiente", ha recalcado, añadiendo que llegado ese caso lo discutiría con Luis Garicano.

Mira también Soraya Rodríguez da el salto del PSOE a Cs: ficha para ir a las elecciones europeas

"Por encima de diferencias políticas hay consensos importantes y retos importantes a los que hay que hacer frente los próximos cinco años, que me permiten estar trabajando en la candidatura de Ciudadanos", ha añadido, poniendo de manifiesto que en esto coincide con el líder del partido 'naranja', Albert Rivera.

Fue honesta con el PSOE

Sobre las críticas sobre su continuidad en política tras dejar el PSOE, Soraya Rodríguez ha recalcado que fue "honesta" con su partido, en el que permaneció hasta hace un mes, para tratar de trabajar desde dentro para que no "tomara una deriva" con respecto a la crisis en Cataluña.

Dejó su escaño en el Congreso a finales de febrero y una semana después abandonó el PSOE por discrepancias con Sánchez, tras haber criticado que el Gobierno aceptase la figura de un relator o mediador para sus negociaciones con los partidos independentistas catalanes.

Mira también Cs ficha al abogado del Estado que depuró el Gobierno por la causa del 1-O en el TS

Sobre este breve lapso de tiempo desde que se desvinculó del PSOE, ha defendido en otra entrevista en COPE que la coincidencia del calendario electoral ha provocado su integración a las listas con Garicano.

En este sentido, ha señalado que "la oportunidad" de formar parte del proyecto de Ciudadanos "era ahora" coincidiendo con las elecciones europeas del 26 de mayo. Aunque, ha puntualizado que "no ha sido fácil" tomar esta decisión.

Sobre Cataluña

"No creo en un estado plurinacional, no es lo que es España. Esta es una cuestión esencial y después de este proceso reflexión tenía que dar un paso al frente", ha explicado sobre su incorporación a la lista de Ciudadanos. En esta línea, Soraya Rodríguez ha señalado que el independentismo tiene un plano nacional y otro internacional, y por eso ha decidido concurrir a las elecciones europeas.

No obstante, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga un "pacto secreto" con el independentismo, algo que critica recurrentemente Ciudadanos. Para ella no existe dicho pacto, pero entiende que no se puede mantener un gobierno en España con unos socios políticos que pretenden "fracturar la unidad del país".

"No creo que se pueda pensar en llegar a acuerdos en política cuando no tienes acuerdos sobre el país en las que aplicarlas. Ni puede haber una mayoría de progreso con alguien que lleva en su programa un referéndum para Cataluña", ha resumido.