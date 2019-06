Encuentran a una mujer embarazada degollada en su domicilio en Valencia

Un día después de la muerte de Beatriz en Alboraia, supuestamente a manos de su pareja que se tiró por el balcón cuando llegó la policía al domicilio, otra mujer, ahora de 36 años, ha aparecido muerta en su casa. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis y no hay ningún detenido. Su marido es el que alertó a la policía local cuando, al llegar de trabajar, vio el cuerpo de su esposa, embarazada de seis meses, desnudo en la cama con heridas de arma blanca en el cuello.

Fuentes de la invsetigación han precisado a EFE que la llamada alertando del suceso se ha producido a las 16.10 horas y han precisado que, si bien en un momento tan temprano de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, el compañero sentimental de la fallecida no se encuentra detenido porque no se han apreciado indicios que apunten a su participación en los hechos.

Al parecer, el hombre, cuya edad no ha sido concretada, encontró a la mujer fallecida cuando regresó al domicilio al terminar su jornada laboral. Fuentes de la investigación han indicado que no se tiene constancia de la existencia de denuncias por malos tratos o violencia de género entre la pareja.