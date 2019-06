Primeras palabras de Toñi Moreno tras decir que será mamá: "Soy prudente"

Toñi Moreno ha querido dar en su programa 'Mujeres y hombres y viceversa' de Cuatro sus primeras declaraciones tras conocerse que está embarazada. Con un ramo de flores en la mano ha querido dejar claro que "estoy de muy poco y lo he pasado muy mal hasta llegar aquí, por eso quiero ser prudente y no lo quiero celebrar todavía porque soy muy supersticiosa". Ha querido explicar que últimamente o se sentaba en las escaleras, imagen habitual del programa "porque el médico me pidió que lo hiciera en la silla".

En su cuenta de Instagram relata que al llegar a sastrería y pedir las revistas del corazón "para ver lo guapa que estaba Belén Esteban" se encontró con ella en Lecturas con la noticia de que está embarazada a los 46 años. Casi le da un ataque porque lo "he pasado muy mal hasta llegar aquí". Asegura que "al principio no me ha sentado muy bien porque estoy de poco tiempo pero es la verdad y dicen que no se puede esconder ni el dinero ni el embarazo".