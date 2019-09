Dos de los nueve CDR detenidos en Cataluña salen en libertad con cargos

Uno de los miembros de los CDR detenidos ha salido en libertad con cargos la tarde de este lunes. Cinco de los nueve arrestados ya están siendo trasladados a Madrid en vehículos de la Guardia Civil, después de que la Fiscalía haya imputado rebelión tras ser acusados de planear acciones violentas contra objetivos señalados en la celebración del aniversario del 1 de Octubre.

La defensa de los detenidos se ha pronunciado y ha denunciado que sus clientes son víctimas de un "montaje con intencionalidad electoral" y que las acusación contra ellos carece de sustento, puesto que se basa en "futuribles" y en la incautación de sustancias de fácil acceso para cualquiera.

En declaraciones a Efe, Xavier Pellicer, portavoz de los letrados de los detenidos -de la asociación Alerta Solidària- ha sostenido que la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se ha lanzado por intereses políticos, para demostrar que el Gobierno tiene "bajo control" al independentismo y al mismo tiempo intentar frenar las movilizaciones ante una eventual sentencia condenatoria del caso del "procés".

Para el abogado, además, la acusación contra los CDR carece de sustento, dado que se basa en "futuribles", es decir en su potencialidad para cometer atentados en un futuro, y en la incautación de unas sustancias "de uso corriente y de fácil acceso" que, según la Fiscalía, servirían para fabricar explosivos.

Ese montaje para atribuir la preparación de actos terroristas, según el abogado, se ha llevado a cabo para que sea la Audiencia Nacional, "un tribunal de confianza", en el que se encargue de la instrucción el caso, con lo que, en su opinión, está asegurado "el control político".

'Los 9 de Lledoners'

Eduard Garzón y David Budria, son los dos nombres de los detenidos que ya han trascendido, ambos fueron investigados el pasado mes de febrero debido a la protesta en las inmediaciones de la cárcel de Lledoners, cuyos integrantes fueron apodados como 'Los 9 de Lledoners'. Los hechos se produjeron cuando los exdirigentes catalanes juzgados en el Supremo fueron trasladados a Madrid desde Cataluña.

La reacción del presidente en funciones

El líder socialista Pedro Sánchez admitió este lunes su preocupación tras lo ocurrido en Cataluña, a su llegada al edificio del diario The New York Times para participar en la Climate Week. El presidente del Gobierno en funciones no ha querido extenderse ante los medios de comunicación: "Me acabo de enterar por los medios de comunicación, pero lógicamente me preocupa".