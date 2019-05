Villacís niega un cordón sanitario al PSOE en Madrid y "abre la puerta" a Pepu

Una vez conocidos los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, se abre la campaña de acuerdos y pactos. La última ha sido Begoña Villacís este mismo lunes por la mañana quien ha asegurado que desde Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid no han hecho ningún tipo de "cordón sanitario" como aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que ella nunca llegó a vetar al PSOE en un posible acuerdo para el Consistorio madrileño. Al mismo tiempo, Villacís dice que ella mantiene "la puerta abierta" a Pepu Hernández para que éste apoye una candidatura que no sea la de Manuela Carmena.

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid ha celebrado también la derrota de Más Madrid, lo que supone que Manuela Carmena no repetirá como alcaldesa, lo que ha considerado una "misión cumplida", al mismo tiempo que planteaba que Ciudadanos formará gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.

"Queríamos terminar con un gobierno populista, así que misión cumplida por ahora", ha señalado Villacís en otra entrevista en la COPE. Así, ha señalado la posibilidad de que Ciudadanos forme parte del gobierno de Madrid. "Lo estamos planteando porque nos apetece", ha indicado.

"Tenemos un gran proyecto y mucha experiencia", ha manifestado la candidata de la formación 'naranja', al tiempo que resaltaba algunos requisitos para gobernar con el PP, que obtuvo este domingo 15 concejales frente a los 11 del partido de Albert Rivera. "Tiene que ser un proyecto en el que creamos y con unos puntos de programa que seamos capaces de compartir", ha manifestado, haciendo referencia al proyecto del PP para gobernar en la capital.

Preguntada por los pactos de Ciudadanos en otras Comunidades Autónomas, Villacís ha adelantado que no entregarán gobiernos territoriales al PSOE. "Ya dejamos claro que no entregaremos gobiernos a Sánchez y Aguado ya anunció que no pactará con Gabilondo en la Comunidad de Madrid", ha concluido.