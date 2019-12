El éxito elegante de Mahershala Ali en Gentleman diciembre

Cuando nació el primer hijo de Phillip Gilmore, discreto actor teatral y bailarín, y Willicia Goines, pastora baptista, sus padres decidieron bautizarle con un nombre tomado de la Biblia. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero el nombre en cuestión fue Maher-shalal-hashbaz, una expresión hebrea que significa “muy pronto habrá saqueo y destrucción.” Ali, apellido que sustituyó a Gilmore cuando se convirtió al Islam con el cambio de milenio, no puede ser más cierto. Un destino tan extraordinario como a la contra, fulgurante pero muy trabajado, no sin resistencias, aunque reconocido y aplaudido. El de un actor negro y musulmán en el conservador Hollywood.

Negras imágenes sobre la pantalla

La presencia de afroamericanos en la historia del cine es algo aún reciente. Durante buena parte del siglo pasado, en el imaginario colectivo norteamericano caló sobre todo lo que mostraban las películas sobre las actitudes de los blancos hacia los negros, que en el fondo hablaban más de la propia esencia WASP (acrónimo en inglés de blanco, anglosajón y protestante) que de la comunidad afroamericana.

Durante décadas, Hollywood hizo desaparecer sus roles, consiguiendo que los actores negros no tuvieran cabida en sus producciones. Eso, cuando no generó abominables burlas al hacer que actores blancos –con Al Jolson en El cantor de jazz (1927) a la cabeza–, se tiznaran la cara subrayando un racismo tan desacomplejado como abyecto.

En el cambio de los años 60 a los 70, con el auge del blaxploitation, un género hecho por y para afroamericanos, filmes de culto como Shaft (1971) o Superfly (1972) no solo dinamitaron los viejos estereotipos, sino que convirtieron a Richard Roundtree, Jim Brown o Pam Grier en súper estrellas de la gran pantalla. Uno de los últimos en sumarse a esta lista ha sido Mahershala Ali, el único actor negro, junto con Washington, ganador de dos Oscar y primer intérprete musulmán en obtener un premio de la Academia. Se los dieron por aquel camello de aspecto fiero y buen corazón de Moonlight (2016) y por el elegante pianista clásico de gira por el sur profundo en El libro verde (2018).

Pero el camino hasta estas dos estatuillas –pasando por el Globo de Oro o el BAFTA, que también ha conseguido–, no ha sido nada fácil. Como el de cualquier héroe. En El camino del héroe, el mitógrafo Joseph Campbell desgranaba las pruebas que este debe superar para completar su destino. En el caso de Mahershala, desde romper con su mundo cotidiano, una familia disfuncional y un entorno social conflictivo, a superar una profunda y persistente depresión, pasando por el encuentro con su mentora, la profesora que le animó a hacer su primera audición, o ser acusado de blanquear la realidad social de los EE UU en los 60 con El libro verde.

Atraído en la universidad por la interpretación, se instaló en Nueva York decidido a estudiar arte dramático. Tras pasar por la Tisch School of the Arts, y tras haber “cumplido un sueño” encarnando a Jack Johnson, el primer campeón negro de los pesos pesados, en una obra teatral en Broadway, volvió a su California natal para mudarse a Los Angeles. Sus primeros créditos profesionales fueron cameos y bit parts en series televisivas de largo recorrido como Crossing Jordan, C.S.I. o Ley y Orden.

En la gran pantalla, y pese a la brevedad de su aparición, brilló en El curioso caso de Benjamin Button (2008) y dio muestras de su talento en Cruce de caminos (2012). Pero su consagración llegaría de la mano del antiguo jefe de Prensa de Frank Underwood en las cuatro primeras temporadas de House of Cards. Ha compartido pantalla con compañeros de la talla de Christoph Waltz o Matthew MacConaughey, pese a lo cual confiesa: “Me he encontrado a mí mismo convertido en actor de reparto, aunque no estoy seguro de que eso sea lo mío… Aún no he conseguido hacer ningún papel protagonista, así que eso es lo que me gustaría probar ahora”.

El hombre de moda

Le pedimos a la editora jefa de moda Raquel Fernández Sobrín su opinión profesional sobre Ali y sobre la nueva masculinidad que, de la mano de la firma Ermenegildo Zegna, el actor representa esta temporada. No necesita más que cuatro pinceladas para señalarnos sus principales virtudes: “Entre todo lo que tiene de muy bueno está, en primer lugar, la edad: últimamente todo aquel al que abrazamos como icono de estilo en la industria de la moda es muy joven. Y luego hay un tercer elemento: ahora que parece que se nos ha pasado la fiebre del chándal y las zapatillas deportivas y se vuelve a looks más clásicos, él es el ejemplo perfecto de cómo un traje de hombre, bien elegido y bien llevado, puede ser lo más moderno del mundo. Además, no le tiene ningún miedo al color: de repente se pone uno de color mostaza, y está cómodo con él. De hecho, nada de lo que viste se percibe como impostado, parece que acabara de cogerlo de su armario, y es por esa tranquilidad y comodidad de las que hablamos. En él parece todo tan fácil, tan natural”. Ese es su secreto.