La SEC multa a 11 firmas por no guardar conversaciones de negocios en Whatsapp

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos ha impuesto multas por un valor agregado de 289 millones de dólares (263 millones de euros) a una decena de entidades en su calidad de agentes de bolsa y a un agente de bolsa y asesor de inversiones por fallos generalizados y prolongados para mantener y preservar las comunicaciones de negocios desarrolladas por sus empleados a través de plataformas de mensajería como iMessage, WhatsApp y Signal.

La investigación de la SEC descubrió comunicaciones "fuera del canal" generalizadas y de larga duración en las 11 empresas, que admitieron que, desde al menos 2019, sus empleados a menudo se comunicaban a través de distintas plataformas de mensajería en sus dispositivos personales, incluidas iMessage, WhatsApp y Signal, sobre los negocios de sus empleadores.

En este sentido, las firmas no mantuvieron ni preservaron la gran mayoría de estas comunicaciones fuera del canal, en violación de las leyes federales sobre valores, ya que, al no mantener y preservar los registros requeridos, algunas de las firmas probablemente privaron a la Comisión de estas comunicaciones fuera del canal en varias investigaciones.

De tal modo, cada uno de los agentes de bolsa fue acusado de violar ciertas disposiciones de mantenimiento de registros de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y de no supervisar razonablemente con miras a prevenir y detectar esas violaciones. Asimismo, Wedbush Securities, un corredor de bolsa y asesor de inversiones con doble registro, también fue acusado de violar ciertas disposiciones de mantenimiento de registros de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 y de no supervisar razonablemente con el fin de prevenir y detectar esas violaciones.

Las firmas afectadas admitieron los hechos establecidos en sus respectivas órdenes por parte de la SEC, reconociendo que su conducta violó las disposiciones de mantenimiento de registros de las leyes federales de valores, por lo que acordaron pagar las multas impuestas y comenzaron a implementar mejoras en sus políticas y procedimientos de cumplimiento para abordar estas violaciones.

Así, Wells Fargo Securities, Wells Fargo Clearing Services y Wells Fargo Advisors Financial Network pagarán 125 millones de dólares (114 millones de euros); BNP Paribas Securities y SG Americas Securities, pagarán 35 millones de dólares (32 millones de euros) cada uno; BMO Capital Markets y Mizuho Securities USA abonarán 25 millones de dólares (23 millones de euros) cada una; Houlihan Lokey Capital pagará 15 millones de dólares (14 millones de euros); Moelis & Company y Wedbush Securities pagarán 10 millones de dólares (9 millones de euros) cada una; y SMBC Nikko Securities America pagará una multa de 9 millones de dólares (8 millones de euros).

Además de las sanciones financieras, se ordenó a cada una de las firmas cesar y desistir de futuras violaciones de las disposiciones pertinentes de mantenimiento de registros. Las entidades también acordaron contratar consultores de cumplimiento independientes para, entre otras cosas, realizar revisiones exhaustivas de sus políticas y procedimientos relacionados con la retención de comunicaciones electrónicas en dispositivos personales y sus respectivos marcos para abordar el incumplimiento de esas políticas y procedimientos por parte de sus empleados.

"El cumplimiento de los requisitos sobre libros y registros de las leyes federales de valores es esencial para la protección de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados", dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, quien recordó que la Comisión ha iniciado hasta la fecha 30 acciones de ejecución y ha impuesto multas por más de 1.500 millones de dólares (1.364 millones de euros) para transmitir este mensaje fundamental.

De su lado, Sanjay Wadhwa, director adjunto de Cumplimiento de la SEC indicó que, si bien las 11 firmas con las que se ha acordado hoy han reconocido que su conducta violó la ley con respecto a estos requisitos cruciales y están implementando medidas para prevenir futuras violaciones similares, "sabemos que otras entidades reguladas por la SEC han cometido violaciones similares, por lo que nuestro trabajo para hacer cumplir en toda la industria continúa".

Cuatro entidades deberán pagar 236 millones a la CFTC

Asimismo, de manera separada, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha llegado a acuerdos con Wells Fargo Bank NA, Wells Fargo Securities, BNP Paribas Securities, BNP Paribas, SG Americas Securities, Société Générale, Bank of Montreal y Wedbush Securities por fallos en el mantenimiento de registros y supervisión por el uso generalizado de métodos de comunicación no aprobados.

En concreto, la CFTC ha llegado a acuerdos por un montante agregado de 260 millones de dólares (236 millones de euros) con cuatro instituciones financieras por no mantener, preservar o producir registros que debían mantenerse según los requisitos de Comisión.

De este modo, BNP Paribas (BNP Paribas S.A. y BNP Paribas Securities Corp.) abonará 75 millones de dólares (68 millones de euros), igual cifra que Société Générale (Société Générale SA y SG Americas Securities) y Wells Fargo (Wells Fargo Bank NA y Wells Fargo Securities LLC), mientras que Banco de Montreal deberá pagar 35 millones de dólares (32 millones de euros).

"Con las acciones de hoy, la CFTC ahora ha iniciado acciones de cumplimiento contra 18 instituciones financieras e impuesto más de 1.000 millones de dólares en multas por violaciones de los requisitos de mantenimiento de registros y supervisión de la CFTC que involucran el uso de métodos de comunicación no aprobados", dijo el director de Cumplimiento, Ian McGinley. "El mensaje de la Comisión no podría ser más claro: los requisitos de mantenimiento de registros y supervisión son fundamentales, y aquellos que no cumplen con estas obligaciones regulatorias fundamentales lo hacen bajo su propio riesgo", añadió.