Atraca un banco y echa la bronca al cajero por darle más de lo que había pedido

Un hombre de 73 años que, vestido con una camiseta de Donald Trump, asaltó un banco en Boca Ratón (Florida, EEUU) recriminó al cajero que le quisiera dar más dinero del que pedía y solo se llevó la cantidad requerida, informaron medios locales.

Sandy Hawkins "solo" quería 1.100 dólares y así lo decía en la nota que le entregó el pasado lunes al cajero de una oficina bancaria, después de avisarle de que se trataba de un robo y tenía un arma, lo cual no era cierto.

En la nota, escrita en la parte de atrás de un formulario bancario, también le advertía al cajero que no hiciera sonar las alarmas, porque no quería ser capturado. El cajero contó 2.000 dólares para entregárselos, pero Hawkins, que lucía el nombre de Trump y su eslogan "Hagamos América grande otra vez" en la camiseta azul que vestía, dijo que le estaba dando demasiado, informó el diario digital My Palm Beach Post.

Entonces insistió en que quería 1.100 dólares nada más y, una vez que los tuvo, salió del banco. La policía no tuvo muchos problemas para dar con el poco codicioso Hawkins después del robo, pues era alguien conocido en la zona del banco y fue reconocido por el encargado de un bar cercano.

El septuagenario, que trabajó como reparador de aire acondicionado y enviudó en 2013, le dijo a la policía cuando fue detenido: "Voy a hacerlo todo fácil". Hawkins fue acusado formalmente de robo sin armas y puesto en prisión bajo fianza de 50.000 dólares, según el canal Local 10.