Varios muertos en el ataque de un coche contra un desfile navideño en EEUU

Un atropello durante un desfile navideño en Wisconsin, Estados Unidos, ha provocado la muerte de algunas personas y ha dejado heridas a al menos otras 20, según las autoridades policiales que no han detallado más la información. El jefe del Departamento de Policía de Waukesha, Daniel Thompson, ha confirmado que existen víctimas mortales pero que no se darán a conocer más datos hasta que no se haya contactado con las familias de los fallecidos, recoge la cadena CNN.

Asimismo, las autoridades han confirmado que entre los más de 20 heridos hay once adultos y otros 12 niños que han sido trasladados a centros sanitarios de la zona. Este domingo, ha irrumpido a gran velocidad en la celebración de un desfile navideño, atropellando a varias personas. Tras esto la Policía emitió un aviso en el que instaba a la población a no acercarse a la zona.

Más tarde, Thompson ha asegurado que el lugar "es seguro" y ha descartado una amenaza en la zona. Además, la Policía se ha hecho con un vehículo sospechoso. Fuentes de la Administración han trasladado a la cadena que desde la Casa Blanca se está monitoreando la situación, mientras que desde el FBI han confirmado que la oficina en Milwaukee está al tanto del suceso.