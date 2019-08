El fiscal italiano ordena el desembarco inmediato del Open Arms en Lampedusa

Horas después de que el Gobierno español anunciase que enviará un buque para llevar al Open Arms al puerto de Palma, el fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, ha ordenado la incautación del barco humanitario y el desembarco inmediato del casi centenar de migrantes que permanecen a bordo. La acción, según informan medios internacionales, está prevista para esta misma noche cuando los rescatados serán trasladados a un centro de acogida.

En este sentido, la oficina del fiscal de Agrigento ordenó que se incaute el Open Arms de manos de la guardia costera italiana y la evacuación inmediata de los refugiados a bordo. Esto implica que los migrantes deben abandonar el barco en las próximas horas.

Mira también Un buque español acompañará al Open Arms para desembarcar en Baleares

El fiscal investiga un presunto delito de secuestro, debido a la negativa del ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, de permitir el desembarco de los migrantes rescatados. Por eso, Patronaggio ha tomado esta decisión tras visitar el Open Arms, fondeado a escasos 800 metros de Lampedusa.

Corroborando las declaraciones de Óscar Camps y los tripulantes del Open Arms, el fiscal ha declarado que "la situación en el barco es explosiva, de máxima urgencia". Patronaggio había llegado a Lampedusa en helicóptero acompañado de dos médicos para evaluar a los migrantes.

🔴🔴#ULTIMAHORA 🔴🔴

La fiscalía de Agrigento dictamina desembarco inmediato de todas las personas a bordo #OpenArms en el puerto de #Lampedusa y la incautación provisional del barco.

Por fin,se acaba la pesadilla y las 83 personas a bordo recibirán asistencia inmediata en tierra pic.twitter.com/z4rYtTmtP0 — Open Arms (@openarms_fund) August 20, 2019

El fiscal ha tomado esta decisión a instancias de la organización al amparo del artículo 328 del Código Penal, que castiga con entre seis meses y dos años al funcionario público que haya omitido su deber que "por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso". Hasta que se resuelva el caso, el Open Arms tendrá ahora que quedarse dos semanas en Italia en el marco de esta investigación.

Esta Fiscalía investigaba un presunto delito de secuestro de personas, no dirigido contra nadie en concreto, para determinar por qué no han podido desembarcar a los migrantes en Italia a pesar de que un tribunal tumbó la orden del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, de que el barco no entrara en aguas territoriales de este país.

El Audaz sigue rumbo a Lampedusa

En cualquier caso, la orden de la Fiscalía de Agrigento no implica que el juez determine que se lleve a cabo el desembarco en Lampedusa. Así, el buque de la Armada española Audaz, que ha partido esta tarde desde Rota (Cádiz) hacia donde se encuentra el Open Arms para hacerse "cargo de las personas acogidas", sigue su rumbo.

La nave ha zarpado en torno a las 19.00 horas hacia Lampedusa, donde procederá "al acompañamiento de la embarcación", según ha informado Presidencia del Gobierno en un comunicado en el que precisa que el buque lleva desde esta mañana inmerso en "tareas de preparación y aprovisionamiento para iniciar la singladura y dar asistencia al barco de Open Arms y a sus ocupantes".