El hijo de Alberto Fernández, un drag queen que nunca 'hace campaña'

Alberto Fernández se ha convertido en el nuevo presidente de Argentina con el 48% de los votos este lunes. Él y su familia ya se preparan para ocupar la Quinta presidencial de Olivos. Estanislao Fernández es su hijo y varios medios a nivel internacional han comentado su vida personal, que es seguida en las redes sociales por más de 100.000 personas.

"Tuve una crisis. Me largué a llorar. Nunca voy a estar preparado para eso". Así describe Estanislao la escena en que su padre le contó que iba a lanzarse a la carrera por la presidencial del país en una entrevista. "No estaba listo para una exposición de esta forma". El joven reveló su inquietud ante la atención que está recibiendo por ser drag queen y crossplayer. En la vida nocturna porteña lo conocen como Dyhzy, un amante del animé japonés y las pelucas, militante queer y, ahora, hijo del mandatario electo.

Esta no es la primera vez que sus fotos son publicadas por los medios. Después del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández comenzaron a circular las imágenes de Estanislao. El joven cerró su cuenta de Instagram ante los comentarios negativos al inicio, pero la volvió a abrir. Además, en varias entrevistas ha insistido en que su familia lo apoya en todas sus decisiones personales, pero no hará apariciones como Dyhzy en los actos de su padre porque no trabaja para la campaña: "no me pagan".

No porque no hago politica yo beibi, yo soy un puto loco al que no le alcanzaba una sola personalidad entonces decidió tener dos. https://t.co/rLECfEdC5z — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) October 27, 2019

Pero, sí aprovechó a su cuenta de Twitter para expresar su felicidad ente el resultado.