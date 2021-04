El jurado comienza sus deliberaciones en el caso de la muerte de George Floyd. 

Los alegatos finales en el juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de asfixiar hasta la muerte al afroamericano George Floyd en mayo de 2020, terminaron este lunes en Mineápolis (Minesota, EEUU), y el caso queda visto para sentencia a la espera de la deliberación del jurado. La Fiscalía del estado de Minesota y la defensa de Chauvin expusieron sus versiones finales durante unas cuatro horas frente a este jurado, que deberá debatir a partir de ahora el caso y llegar a un veredicto por unanimidad.

Tras escuchar los argumentos de ambos lados y las instrucciones que les ha dado el juez para su deliberación, los miembros del jurado se marcharon de la sala. Ahora se aislarán y encerrarán en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a un veredicto. El juez, Peter Cahill, recordó a los miembros del jurado la necesaria unanimidad de su veredicto y les pidió que lo basen únicamente en las pruebas presentadas en el juicio. "Deben ser absolutamente justos", les dijo Cahill.

Y les reclamó, así, que no se dejen llevar por los prejuicios ni que la opinión pública influya en su decisión. Con los miembros del jurado ya fuera del tribunal, el abogado defensor, Eric Nelson, pidió un "juicio nulo" por "mala conducta procesal", pero Cahill denegó la petición.

La tensión fuera del juzgado se palpa en las calles de Mineápolis, sitiada por la presencia de miles de soldados de la Guardia Nacional estadounidense y otros cuerpos de seguridad, a la espera del veredicto, que podría anunciarse en los próximos días. Tras los alegatos finales, los miembros del jurado deberán decidir si Chauvin es culpable o no de los tres cargos que enfrenta: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio culposo en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

No obstante, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. En sus argumentos finales, el fiscal del estado de Minesota, Steve Schleicher, aclaró que ser policía es "una profesión noble" pero que Chauvin "traicionó su placa y todo lo que representaba" cuando presionó el cuello de Floyd con su rodilla durante nueve minutos y 29 segundos.

Tras mostrar varias imágenes y vídeos de momentos del incidente, el fiscal subrayó que la manera en que actuó Chauvin "no es la forma en que los policías están entrenados, siguiendo las reglas". Por su parte, el abogado defensor de Chauvin, Nelson, cargó contra la Fiscalía y aseguró que esta no logró demostrar la culpabilidad del ex agente policial.

En su turno ante los miembros del jurado, Nelson recordó la presunción de inocencia de su cliente y afirmó que la labor de la Fiscalía de Minesota es demostrar "que es culpable más allá de toda duda razonable" y "no lo ha conseguido". La recta final de este juicio llega en un contexto de creciente tensión en el país tras la muerte por disparos de policías del afroamericano Daunte Wright, de 20 años, en Brooklyn Center (Minesota), y de Adam Toledo, de 13 años, en Chicago, ocurridos ambos en las últimas semanas.