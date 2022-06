Madrid y Kiev sellan su hermanamiento para emprender "acciones conjuntas".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su homólogo de Kiev, Vitali Klitschko, han firmado un acuerdo de hermanamiento entre ambas capitales con el objetivo de emprender "acciones conjuntas" que "beneficiarán a ambas ciudades". Así lo ha destacado el regidor madrileño en una comparecencia ante los medios de comunicación tras rubricar el acuerdo, en el Palacio de Cibeles, con el que se pondrán en marcha "instrumentos técnicos de cooperación en diversas materias" así como "la designación de personas para implementarlos". Estas materias abarcan desde "sostenibilidad, infraestructuras, Cultura y turismo, entre otros". Este hermanamiento, ha continuado Almeida, "permitirá que Madrid y Kiev se conozcan mutuamente".

"Tenemos desafíos comunes y soluciones también. Es apropiado que sea con Kiev, porque es una apuesta de que Ucrania ganará esta guerra, acabará con esta injusticia y Madrid estará siempre al lado de Kiev", ha señalado. Tras la firma del convenio, Almeida ha ofrecido a Klitschko la oportunidad de explicar la situación actual en la que se encuentra Ucrania, cuando se han cumplido cuatro meses desde la invasión por parte de Rusia, en un momento en el que es fundamental recordar que "Ucrania continúa luchando" en nombre de "todo el mundo, en defensa de la democracia y de los derechos humanos".

Por su parte, el regidor de Kiev ha agradecido la "amistad mostrada por la ciudad de Madrid y por su alcalde" así como "el apoyo que recibe Ucrania" de los madrileños y españoles en un "momento crítico" a causa de "una guerra sin sentido". Klitchko ha asegurado que Ucrania se encuentra defendiendo "los valores democráticos de la familia europea" y ha hecho hincapié en la necesidad de unión de toda Europa ante una guerra que "puede tocar a cualquier país dentro del continente". "Es fundamental continuar recibiendo el apoyo y la ayuda de todos nuestros amigos", ha remachado.

Más armas para Ucrania

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, también ha insistido en solicitar a los aliados de la OTAN más armamento "defensivo" porque están peleando no solo por ellos, sino también por "los valores compartidos" con gran parte de la comunidad internacional. "Necesitamos más armamento defensivo. Defensivo porque no solo estamos luchando por nuestro país, nuestras ciudades, o nuestras familias. Espero que todos comprendan que estamos defendiendo valores compartidos, les estamos defendiendo a ustedes", ha reclamado durante un foro paralelo organizado por varios think tanks en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Madrid.

Klitschko ha asegurado que ha llegado a Madrid con "el mensaje claro" de las tropas ucranianas de la necesidad de recibir ese armamento. Sabedor de que cuentan con el apoyo político en esta guerra, confía en que los gobiernos aliados aceleren los procesos "burocráticos" y "logísticos" que impiden armar a las tropas. En ese sentido, ha puesto de relieve el valor mostrado por las fuerzas ucranianas durante la guerra a pesar de no contar con el armamento necesario para hacer frente al "mayor ejército del mundo". Así, ha asegurado que los ucranianos se están imponiendo en esta guerra y que ello es gracias a que pelean por sus familias y el futuro de sus hijos y no por dinero, como los rusos.

"Nos hemos enfrentado a unos de los ejércitos más potentes del mundo y hemos sorprendido al poder contenerles durante un tiempo (...) yo como soldado, les puedo asegurar que la voluntad y el espíritu de ganar es más importante, no importa la capacidad o el tamaño, los soldados rusos pelen por dinero, los nuestros por sus familias y el futuro de sus hijos", ha enfatizado. "Esta guerra se ha llevado miles de vidas en Ucrania, en Kiev se han destruido más de 300 edificios de viviendas, han muerto más de 120 personas, la prensa internacional ha tratado de mostrar al mundo lo que ocurre, pero en Mariúpol y en otras ciudades más pequeñas que la capital, no hemos tenido imágenes para hacer llegar al mundo toda la magnitud de la agresión rusa", ha asegurado.

Klitschko, quien ha estado acompañado por su hermano Vladimir, ha aseverado que "las principales armas no son los tanques, no son los cohetes, no es la artillería, las armas que más necesitamos también son las mediáticas", ya que es "muy importante influir en la sociedad rusa"."El 70% de la población en rusa apoya esta guerra en Ucrania y por eso es muy importante influir en la población rusa, garantizar que haya un debate en Rusia", ha dicho Klitschko, quien entre aplausos ha reafirmado que ganarán la guerra. "La unidad con Ucrania es clave para la libertad y la paz en toda Europa".